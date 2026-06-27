Битва за Лиман: чому заяви окупантів про захоплення міста є черговим фейком

Ситуація на Лиманському напрямку важка і змінюється динамічно

На Лиманському напрямку ситуація вкрай загострена: ворог посилює тиск і намагається просочитися на східні околиці Лимана. Найскладніша обстановка фіксується в районах Ямполя та Озерного, де тривають важкі бої.

Ворог завдає ударів та проводить десятки штурмів щодоби, намагаючись вклинитися в українську оборону. Водночас повідомлення про те, що росіяни нібито взяли під контроль Лиман, не мають жодного підтвердження.

Пресслужби бригад ЗСУ, які тримають оборону на цьому напрямку (зокрема, 60-та та 63-тя окремі механізовані бригади), зазначають, що лінія фронту залишається непохитною у своїй основі. Повідомлення про нібито масштабний відхід ЗСУ за Сіверський Донець є виключно російським фейком. Відео з російськими військовими, які з'являються у мережі, – це наслідок короткочасних рейдових дій та спроб інфільтрації малих штурмових груп.

Наразі окупаційні війська здійснюють спроби прориву малими штурмовими групами (по 5-10 осіб) за підтримки БПЛА. Ворог активно використовує особливості рельєфу місцевості – лісові масиви. Також окупанти намагалися застосувати ту саму тактику, яку використовували під час боїв за Покровськ: закріпитися в міській забудові з метою подальшого накопичення сил.

Однак наразі Лиман залишається під контролем ЗСУ. Ба більше, під контролем українських військ перебувають ключові населені пункти – Дробишеве, Ставки, Зарічне, Озерне та Діброва.

У районі Озерного наразі фіксується складна ситуація. Село знаходиться під постійними ударами, а російські підрозділи активно намагаються вклинитися в оборону з боку Серебрянського лісництва. В районі населеного пункту Діброва ворог регулярно здійснює штурмові дії, намагаючись прорвати лінію оборони. Проте Сили оборони успішно відбивають ці атаки.

Населений пункт Ямпіль залишається під контролем Збройних Сил України, проте ця ділянка фронту є однією з найгостріших точок бойового зіткнення. Окупанти активно атакують оборонні порядки в районі селища, намагаючись повністю вклинитися в лінію оборони та створити умови для подальшого просування до Лимана. Селище перебуває під щоденними артилерійськими обстрілами та ударами керованих авіабомб (КАБ), що значно ускладнює логістичне забезпечення та утримання позицій.

Звертаю увагу на різку активізацію бойових дій на цьому напрямку. Насамперед це пов’язано зі спробами окупантів вийти на фланг українського угруповання на Слов’янсько-Краматорському відтинку фронту.

Ключове завдання – спробувати просунутися у бік Святогірська та, відповідно, перерізати логістику ЗСУ. Для виконання завдань на Лиманському напрямку зосереджені значні сили російських окупаційних військ. Це 1-ша танкова армія, а також 20-та і 25-та загальновійськові армії. У 25-ї армії безпосередньою зоною відповідальності є Лиман. Інші підрозділи намагаються вирішити питання контролю над логістикою.

Ворог проводить комбіновані атаки. Йдеться не лише про дії малих штурмових груп – окупанти активно використовують автомобільну та мототехніку, а також залучають бронетехніку.

Наразі вони намагаються взяти під контроль логістику на лінії Новоселівка – Ярова. Саме там зосереджений основний тиск. Така тактика є характерною для окупантів щонайменше протягом останніх двох місяців.

Крім того, вони мають можливість оперативно перекидати резерви завдяки короткому плечу логістики. Йдеться про окуповані території Луганської області. Тому не випадково ЗСУ зосередили основні удари по тиловій логістиці противника. Це не лише так званий сухопутний коридор, а й польові склади, паливно-мастильні матеріали. Українські сили впливають на можливості ворога проводити ротації, евакуйовувати поранених, підвозити боєкомплект тощо. Саме тому ситуація на напрямку нині змінюється дуже динамічно.

Ворог розглядає Лиман як пріоритетну ціль літньої компанії через його логістичне значення як великого залізничного вузла. Вони прагнуть вийти до міста, щоб розвивати подальший рух на Слов'янськ та Краматорськ.

Командування ОСУВ «Хортиця» акцентує, що ворог намагається застосувати під Лиманом таку саму тактику, як і на інших гарячих напрямках – тиснути живою силою через брак техніки, створюючи інформаційну картинку нібито «прориву».

Ситуація важка і змінюється динамічно. Українські війська ведуть активну оборону, здійснюють контрзаходи для стабілізації обстановки та не дають противнику розвинути тактичний успіх.