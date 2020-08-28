Глава UFC закликав голосувати за Трампа на виборах президента США



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Дані Вайту потрібен такий лідер як Трамп Світлина - Esquire

На думку Дани Вайта, в США ще ніколи не стикалися з таким беззаконням, як зараз

Президент UFC Дана Вайт закликав американців проголосувати за чинного президента США Дональда Трампа на виборах глави держави, які відбудуться в листопаді 2020 року. Очікується, що за посаду президента посперечаються республіканець Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

«Вважаю, зараз нам як ніколи потрібен саме такий президент. До пандемії ми не стикалися з беззаконням, яке відбувається зараз у наших великих містах. Вражаюче, як швидко деякі люди в цій країні забули про важливу роль, яку служби швидкого реагування відіграють у нашому суспільстві.

Поліцейські та інші правоохоронні органи і навіть деякі пожежні служби зіткнулися з протидією багатьох у цій країні. Але саме їх завжди просять діяти, коли справи йдуть погано. Ці хлопці піддають себе щоденному ризику. Це, безумовно, було під час цієї тривалої пандемії.

Давайте поговоримо про Covid. Давайте будемо чесні одні перед одними: ніхто не міг передбачити проблем, які принесе Covid. Але президент Трамп зіткнувся віч-на-віч з усім цим. Він негайно вжив усіх необхідних заходів і звернувся до найкращих американських компаніяй в усіх галузях, щоб обговорити, що він і його адміністрація можуть зробити, щоб повернути економіку в нормальний стан і безпечно працювати. Його вищим пріоритетом завжди були здоров'я і безпека всіх у нашій країні - не тільки республіканців і не тільки прихильників, але й кожного американця.

Так, нас ще чекає довгий шлях. І саме тому нам потрібен лідер з унікальними рисами президента Трампа в цей критичний час», - цитує Вайта MMA Junkie.