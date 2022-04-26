Росіяни застосували зброю невибіркової дії на Луганщині

Під час штурму житлових кварталів Рубіжного та Маріуполя застосовувилася систем дистанційного розмінування УР-07

Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

На Луганському напрямку ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Попасне і Рубіжне та розвинути наступ у напрямку Сєвєродонецька. Успіху не мав, зазнав втрат.

Російська федерація, країна-окупант обрала тактику створення штучного геноциду й голодомору на територіях, підконтрольних ЗСУ. Наразі ведеться прицільний вогонь по базах зберігання продуктів і магазинах, які забезпечують цивільне населення товарами першої необхідності.

Підтвердилась інформація про застосування систем дистанційного розмінування УР-07 під час штурму житлових кварталів як Маріуполя, так і Рубіжного. Це – зброя невибіркової дії, яка призводить до тотальних руйнацій і загибелі цивільного населення. Інформація підтверджена, причому самими учасниками незаконних збройних формувань.

Установка УР-07М створена на базі шасі БМП-3. На ній розміщена пускова установка із подовженим зарядом розмінування УЗП-06 і УЗП-06Д. Це дозволяє пробивати коридор у мінному полі на дальність від 340 м до 1 км, а його ширина може сягати декількох десятків метрів. У ЗСУ на озброєнні таких установок немає.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху снаряда, яка впливає на детонатор міни.

Але, крім основного призначення, УР-07 М може використовуватися для знищення живої сили противника в укріплених руїнах будівель. При одночасному запуску і підриві декількох зарядів, виникає ефект об'ємного вибуху, здатний розчистити будь-які руїни, знищуючи при цьому і живу силу, яка їх обороняє.

Аналогічні установки, а саме: УР-77, вже застосовувалися росіянами для подібних цілей у першу чеченську компанію на Північному Кавказі. Не обійшлося без них і під час другої чеченської війни. Зокрема, у ході боїв за селище Комсомольське.

У Сирії, під час наступу сирійської і російської армій у районі Джобар, було зафіксовано застосування установок розмінування УР для знищення позицій загонів опозиції, що закріпилися в щільній малоповерховій міській забудові.

У січні 2015 року «Права Справа» оприлюднила інформацію про застосування росіянами установки дистанційного розмінування УР-77 «Метеорит» під час штурму донецького аеропорту.

Нагадаю, днями аналітичний відділ ГІ «Права Справа» оприлюднив інформацію про те, що місцевими джерелами організації зафіксована передислокація в окупований Первомайськ установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка», яка переміщувалася разом з іншими типами озброєння та техніки.

«Права Справа» наголошувала, що застосування російськими окупантами УР-07 М як конкретного виду звичайної зброї за непрямим призначенням, буде вважатися такими, що завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної і цивільної інфраструктури українських міст. ЇЇ застосування матимє невибіркову дію і можє призвести до чисельних жертв серед цивільного населення міст Попасне та Рубіжне.

Застосування УР-07М за непрямим призначенням завдає надмірної шкоди інфраструктурі і населенню (фото: Facebook Дмитра Снєгирьова)

Вся відповідальність за наслідки застосування російськими окупантами установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка» під час штурму Рубіжного лежить безпосередньо на військово-політичному керівництві країни-окупанта.

Цей факт ще раз свідчить про те, що український рух спротиву працює плідно й ефективно, незважаючи на доволі складну ситуацію на окупованих територіях.

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