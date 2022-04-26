Два місяці війни: цілі та результати Путіна. Що буде далі?

Україна вистояла та зруйнувала мрії Кремля про бліцкріг

Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

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Победа в войне определяется стратегией, посмотрим на стратегию РФ спустя два месяца войны:

Первое. Окружение основных административных центров – Киева и Харькова, дезорганизация управления страной и принуждение к капитуляции руководства Украины.

Результат: цели не достигнуты, капитуляция невозможна, руководство Украины продолжает войну, Киев и Харьков надежно обороняются.

Второе. Срыв мобилизационного развертывания Украины путем глубокого наступления на территории 11 областей.

Результат: цели не достигнуты, Украина продолжает мобилизацию.

Третье. Рассечение стратегических магистралей Украины западнее Киева и севернее Кривого Рога, чтобы не дать возможность странам НАТО оказать какую-либо поддержку и снабжение.

Результат: цели не достигнуты, Украина защитила свои коммуникации, НАТО наращивает военную поддержку.

Четвертое. Захват украинских портов Причерноморья и Приазовья, создание коридора от РФ до Приднестровья.

Результат: цели достигнуты частично – Приазовье захвачено, но Николаевская и Одесская области прочно защищены, и главные морские порты надежно обороняются.

Пятое. Подрыв экономики и деморализация общества, чтобы отказаться от организованного сопротивления.

Результат: цели не достигнуты, экономика получила поддержку Запада, общество сплотилось для войны до победы, все политические силы направлены на борьбу с врагом.

Шестое. Развал системы обороны, уничтожение военной инфраструктуры.

Результат: цели не достигнуты, силы обороны начали получать мощную военную помощь стран НАТО, и значительно повысили свою боеспособность. Россия потеряла более 3200 единиц боевой техники, подтвержденных документально, и не может возместить такие потери.

Седьмое. Захват Донецкой и Луганской областей.

Результат: цели не достигнуты, спустя два месяца Украина обороняет значительные территории Донбасса и многие крупные города.

Что дальше?

Стратегически Путин не смог полностью добиться ни одной из поставленных целей. Россия втянулась в войну на истощение против Украины, поддержанной всеми странами НАТО и большинством стран мира, которые обладают в десятки раз большими ресурсами. Захват Мариуполя никак не изменит стратегическое положение России, и только приведет к ужесточению сопротивления, заставит Украину отказаться от компромиссов. Технологическое преимущество в войне после поставок Запада будет постепенно переходить на сторону Украины, что приведет к большим потерям РФ и утрате российской армией возможности удерживать захваченные территории. Для продолжения войны Путину придется проводить частичную мобилизацию, что нанесет огромный ущерб российской экономике, и деморализует российское общество. Украина захватила стратегическую инициативу в войне. Россия способна на отдельные тактические успехи, но ни одну из своих первоначальных целей достичь неспособна. Стратегия Путина провалилась и шансов на падение Украины никаких нет. Продолжение, сроки и цена войны зависят от способности Украины грамотно спланировать применение наличных материальных и людских ресурсов, а также масштабов привлечения ресурсов вооружения и профессиональных военных кадров из-за рубежа.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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