Техногенний шантаж: окупанти можуть повторити на кримському «Титані» сценарій Запорізької АЕС

Влада РФ дає чітко зрозуміти, що населення Криму використовуватиметься як заручники в моменті можливої протидії деокупації

За минулу добу у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів у місцях тимчасового розквартирування противника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Завдання ударів по логістичних центрах на території окупованих районів Запорізької області свідчить про каскадний характер планування операцій ЗСУ зі звільнення цих територій.

Та тлі цих повідомлень з'явилася інформація, що в місті Армянськ, що на півночі анексованого Криму, на території заводу «Кримський титан» зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі невідомо, чим обґрунтовано перебування військ РХБЗ на захопленому підприємстві. Це може бути навчання, чи вимоги командування окупаційних військ.

Хотілося б вірити, що це чергове «навчання», але я не виключаю факту створення штучної техногенної катастрофи, як елементу військово-політичного тиску з боку Росії. Подібне відбувається на Запорізькій АЕС, коли наявність техногенного об’єкту в зоні театру військових дій використовується як елемент для політичних торгів. Мається на увазі, що можливість ядерного забруднення використовується, як важіль військово-дипломатичного тиску на Україну та країни НАТО, щоб зменшити чи унеможливити контрнаступ на тій чи іншій частині фронту.

На мою думку, такими діями росіяни натякають на можливі сценарії розвитку подій у разі контрнаступу ЗСУ на Кримський півострів.

Я не виключаю, що росіяни можуть використати подібну тактику, адже мова йде про підприємство, яке створює потенційну загрозу техногенної катастрофи і, відповідно, екологічного забруднення. Так росіяни натякають на можливі подальші сценарії розвитку подій у разі контрнаступу ЗСУ на Кримський півострів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж, подібні «навчання» чітко засвідчують, що росіяни прекрасно розуміють реальні можливості українських військових щодо деокупації Криму. З одного боку – це не може не надихати, а з іншого – проведення подібних так званих «навчань» створює певну загрозу, в першу чергу, для місцевого населення.

абсолютно ніхто не буде думати про те, що у випадку використання ядерної зброї, страждає і значна частина Росії, адже Кремль неодноразово вже підіймав питання щодо використання можливих техногенних катастроф на ЗАЕС.

При цьому негативному сценарії, значна частина РФ буде накрита ядерним пилом, але влада Кремля зовсім не рахується з фактом здоров’я громадян своєї країни, в якій ніколи не цінувалося життя людини.

Нагадаю, що подібні випадки нехтування людських життів вже практикувалися на окупованих територіях. 13-19 серпня 2018 року, у ході тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. Внаслідок влучень снарядів, зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму.

Тоді російське окупаційне командування намагалося приховати масштаби екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її скоєння, а тому росЗМІ спеціально поширювали неправдиві повідомлення, які дезінформували населення щодо реального стану екологічної небезпеки на півострові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж, останній удар по Чонгарському перешийку й знищення російської колони, наочно засвідчують, що Армянськ, який є одним з логістичних шляхів і забезпечує окупаційні війська на материковій Україні, перебуває в зоні ураження українських військових.

Ніякі міжнародні комісії не можуть бути задіяні, адже це окупована територія і Росія наполягатиме на тому, що це її територія. Звичайно, ми можемо апелювати та використовувати цю ситуацію для інформаційного супроводу щодо можливих сценаріїв з боку Росії, але, як показує практика, міжнародні комісії малоефективні в можливих провокативних сценаріїв.

Варто згадати візити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, де відбулася фактична констатація факту військової присутності РФ, але не вирішення самої ситуації щодо демілітаризації зони. Наразі подібне відбувається і на окупованому півострові, де територія підприємства перетворена у військовий об’єкт, а влада Росії дає чітко зрозуміти, що цивільне населення Криму використовуватиметься як заручники в моменті можливої протидії деокупації.

Нагадаю, за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують будувати оборонні споруди у цьому районі півострова та на території захопленої частини Херсонської області.