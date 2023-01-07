Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму прогриміли вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму прогриміли вибухи
У Джанкої та Керчі чутно звуки вибухів
фото ілюстративне

Місцеві чули вибухи одразу у двох містах

Ввечері, 7 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Наразі на півострові оголошено повітряну тривогу.

За даними Telegram-каналів, вибухи пролунали у Джанкої та Керчі.

Зазначимо, сьогодні також пролунали вибухи і у Запоріжжі. Місцеві жителі повідомили, що окупанти обстрілюють місто касетними снарядами.

Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. 

Теги: Крим вибух Telegram місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Севастополі прогриміли сильні вибухи
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
4 сiчня, 23:00
Вибух на Кримському мості стався три місяці тому
Росія досі латає Кримський міст після вибуху: свіжі фото з космосу
5 сiчня, 08:05
«Сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ: що відомо
«Сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ: що відомо
5 сiчня, 17:05

Події в Україні

Окупанти обстрілюють Харків та область
Окупанти обстрілюють Харків та область
«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу
«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу
У Криму прогриміли вибухи
У Криму прогриміли вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Поворознюк заявив, що його виключено з «Миротворця» і розповів казку про Гордона
Поворознюк заявив, що його виключено з «Миротворця» і розповів казку про Гордона
Біля Щастя партизани підірвали стратегічно важливе для рашистів залізничне полотно
Біля Щастя партизани підірвали стратегічно важливе для рашистів залізничне полотно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
70K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
34K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
13K
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9880
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
8778
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту