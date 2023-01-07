У Криму прогриміли вибухи
Місцеві чули вибухи одразу у двох містах
Ввечері, 7 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
Наразі на півострові оголошено повітряну тривогу.
За даними Telegram-каналів, вибухи пролунали у Джанкої та Керчі.
Зазначимо, сьогодні також пролунали вибухи і у Запоріжжі. Місцеві жителі повідомили, що окупанти обстрілюють місто касетними снарядами.
Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
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