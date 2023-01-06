Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме

Людмила Яцюк
glavcom.ua
В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме
Одним з основних завдань Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови
фото Кабміну

Кримськотатарської мова віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту

Кабінет міністрів України утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови. Вона буде працювати під керівництвом глави Мінреінтеграції Ірини Верещук, йдеться у постанові Кабміну.

«Комісію створено на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ», – сказано у повідомленні.

Одним з основних завдань Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. Окрім цього вона має сприяти координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

При цьому Верещук відзначила, що кримськотатарська є мовою одного з корінних народів України, котрий зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму.

«Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять», – сказала віцепрем'єр-міністр.

 

Теги: війна Крим мова Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме
В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме
На вокзалах «Укрзалізниці» з’являться корисні новинки (фото)
На вокзалах «Укрзалізниці» з’являться корисні новинки (фото)
Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату
Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату
Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні безпілотники (фото)
Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні безпілотники (фото)
6 січня – день народження Василя Стуса: найголовніше із життя дисидента
6 січня – день народження Василя Стуса: найголовніше із життя дисидента
«Дрони – вночі, ракети – вдень». Експерт розповів про нові хитрощі агресора
«Дрони – вночі, ракети – вдень». Експерт розповів про нові хитрощі агресора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
21K
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
9395
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
8978
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
8286
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців
7852
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту