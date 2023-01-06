В Україні створили комісію для захисту кримськотатарської мови: як вона працюватиме

Кримськотатарської мова віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту

Кабінет міністрів України утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови. Вона буде працювати під керівництвом глави Мінреінтеграції Ірини Верещук, йдеться у постанові Кабміну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комісію створено на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ», – сказано у повідомленні.

Одним з основних завдань Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. Окрім цього вона має сприяти координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому Верещук відзначила, що кримськотатарська є мовою одного з корінних народів України, котрий зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму.

«Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять», – сказала віцепрем'єр-міністр.