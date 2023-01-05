«Сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ: що відомо

У Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, продукти харчування

Місцеві перевізники відмовляються користуватися так званим «сухопутним коридором» до Криму, оскільки він перебуває на лінії вогню. Через це на півострові зростають ціни. Про це заявив заступник постійного представника президента України у Криму Денис Чистіков повідомив в ефірі телеканалу FreeДОМ.

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«Наступальні дії ЗСУ наближаються до «сухопутного коридора», він уже перебуває на лінії вогню. Громадянські перевізники, які доставляли паливо, продукти харчування через «сухопутний коридор», відмовляються від цього маршруту. У зв'язку із цим на території тимчасово окупованого Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, продукти харчування», – розповів Чистіков.

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В той же час за повідомленнями Telegram-каналів, у Сімферополі, Севастополі та Саках тим часом водії вже метушаться у пошуках пального.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Криму почали роздавати рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги.

Також гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім’ю.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.