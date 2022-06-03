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    Думки вголос

    «Нова Європа» перетворюється на реальність?

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

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    Зеленський та Джонсон, цілком ймовірно, можуть утворити новий військовий союз - «Нова Європа» перетворюється на реальність?
    Зеленський та Джонсон, цілком ймовірно, можуть утворити новий військовий союз
    фото: Офіс президента

    Майбутнє Росії лишається під великим питанням

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    Недавно СМИ сообщили, что британский премьер Борис Джонсон добивается создания нового экономического и военно-политического блока, включающего в себя Великобританию, Польшу, Украину и государства Балтии, возможно – Турцию. Речь идет о превращении так называемой «новой Европы» или «прифронтовых государств» в весомый стратегический фактор под эгидой Лондона.

    Целесообразность геополитического объединения стран, расположенных между «германским миром» и евразийской Московией, уходит корнями в далекое прошлое, в ягеллонскую идею, в Великое княжество Литовское и Речь Посполитую, подвергавшиеся угрозам как с запада, так и с востока. Сто лет назад Юзеф Пилсудский выдвинул концепцию «Межиморья»: создания польско-литовско-украинской конфедерации, способной выдержать натиск Советской России и Германии.

    В ХХ и в начале XXI века об этой идее время от времени вспоминали, но в Украине и Литве опасались оказаться второстепенными, по сравнению с Польшей, участниками такого образования. Кроме того, в Киеве ключевым средством обеспечения безопасности видели – многие видят до сих пор – присоединение к НАТО и Европейскому союзу. Осенью прошлого года Украина отвергла возможность получить статус «главного союзника США вне НАТО» именно потому, что это могло помешать ее вступлению в Североатлантический альянс.

    Дебаты о том, какая модель обеспечения безопасности лучше всего подходит Украине могли бы продолжаться долго, если бы не российская агрессия. Из потенциальной опасности Россия превратилась в реальную угрозу украинским государственности, культуре, образу жизни и самому существованию украинского народа, причем угрозу смертельную. Стало ясно также, что поглощение Украины – первый шаг в установлении российского доминирования в Центрально-восточной Европе.

    Страны Запада выступили в поддержку Украины, но характер этой поддержки в разных странах разный. В США, Великобритании, Польше, государствах Балтии и некоторых других преобладает представление о необходимости военной победы Украины и разгрома российских войск. Россия должна быть лишена возможности угрожать безопасности близлежащих государств, и необходимое для этого соотношение сил должно быть закреплено в новой системе европейской безопасности.

    Вместе с тем, на Западе, прежде всего во Франции и Германии, но не только – вспомним недавнее выступление Генри Киссинджера в Давосе, действуют весьма влиятельные силы, стремящиеся, с одной стороны, не допустить поражения Украины, поскольку за этим последует вторжение российских войск в Польшу и страны Балтии; с другой, – сохранить Россию как влиятельный субъект европейской политики. Фактически, речь идет о восстановлении разрушенной российской агрессией системы безопасности, основанной на «сдерживании и диалоге» с Москвой.

    Париж и Берлин заблокировали вступление Украины в НАТО и, фактически, в Европейский союз, говорят о необходимости прекращения огня и перехода к «дипломатическому решению» конфликта, о том, чтобы позволить Путину «сохранить лицо». В итоге, Украина может потерять, как минимум, часть оккупированных в ходе нынешней войны территорий. А «сохранение лица Путина» на деле означает, что Россия сможет восстановить потрепанный в Украине военный потенциал и, соответственно, способность к новой агрессии.

    Причин для этой политики может быть много, но важен результат – Киев, а в известной мере и другие «прифронтовые государства» должны думать об обеспечении безопасности без опоры «старую Европу», лидерами которой являются Париж и Берлин.

    Вопрос этот тем более актуален, что будущее России пока остается неясным. Она может капитулировать, изолироваться от окружающего мира или распасться. И тогда исходящая от нее угроза будет минимизирована. Даже если у кого-либо из возникших в результате распада России государств останется ядерное оружие, связанная с ним опасность будет меньше, чем сегодня, когда оно находится в руках агрессивных маньяков, шантажирующих им цивилизованный мир. Но не исключено, что Россия оправится от поражения и восстановит военный потенциал со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Соответственно, объединение военных, экономических и политических потенциалов «прифронтовых государств» под британским, а возможно и американским ядерным зонтиком, своего рода «санитарный военно-политический кордон» является весомым дополнением к НАТО и надежным, даже решающим средством сдерживания военной агрессии России. Так, в случае российской агрессии против государств Балтии на их защиту выступит украинская армия, получившая огромный военный опыт и, надо надеяться, оснащенная современным оружием. И наоборот, если российские силы вторгаются в Украину, она автоматически получает помощь союзников, принадлежащих, заметим, к Североатлантическому альянсу.

    Перспектива становления «новой Европы», включая Украину, в качестве важного стратегического фактора, естественно, вызывает раздражение и недовольство в ведущих центрах «старой Европы», которые рискуют потерять свою пока еще доминирующую роль в европейских структурах. Однако, чем больше усилий Париж и Берлин прилагают для «сохранения лица Путина», тем сильнее мотивация «прифронтовых государств» обеспечить совместную безопасность, снижая тем самым французское и немецкое влияние в будущей системе безопасности в Европе.

    Джерело: блог Юрія Федорова

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    Теги: ЄС росія окупанти США НАТО зброя війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Нова Європа» перетворюється на реальність?