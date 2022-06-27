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    Думки вголос

    Розпад чи капітуляція: що обере Росія?

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

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    Термін правління Путіна добігає кінця, хоча ніхто не знає і не може знати, коли і як саме він піде в небуття - Розпад чи капітуляція: що обере Росія?
    Термін правління Путіна добігає кінця, хоча ніхто не знає і не може знати, коли і як саме він піде в небуття
    фото з відкритих джерел

    Принципово важливим є запровадження ембарго на російські нафту та нафтопродукти

    Мовою оригіналу

    В ХХ веке Российская империя распадалась дважды. И оба раза это было связано с кризисами и поражениями во внешней политике. Нечто похожее происходит и сегодня. Конфликт между Россией и «коллективным Западом», его не без оснований называют Третьей мировой войной, обостряется. В Украине она ведется в форме вооруженной борьбы, на других направлениях – в виде политического, экономического и информационного противоборства.

    Западные элиты, по крайней мере, их значительное большинство осознали необходимость «обезвредить Россию», то есть лишить ее возможности шантажировать мир угрозой ядерной войны, провоцировать продовольственные и энергетические кризисы, потоки беженцев в Европу и тому подобное. Несмотря на существенные расхождения относительно темпов и методов достижения этой цели, лидеры и США, и европейских государств едины в том, что Москву пора поставить на надлежащее место. Каким именно это место окажется можно будет судить, когда США, ЕС и НАТО сформулируют представление о будущей системе безопасности в Европе. Ясно, однако, что российский военный, в том числе ядерный, потенциал должен быть самым серьезным образом ограничен. Москва может либо согласиться с этим, по сути дела, капитулировать, либо продолжать противоборство с Западом, выдержать которое она не в состоянии.

    В 2021 году, по данным МВФ, российский ВВП в текущих ценах составил около 1,7 трлн долл. Соответствующий показатель для «коллективного Запада» превысил 52 трлн долл. Суммарный ВВП англосаксонских государств, занимающих наиболее жесткие позиции в отношении России, достиг почти 29 трлн долл. Иными словами, ВВП России меньше ВВП Запада в целом в примерно 30 раз, а «англо-саксонского блока» – в 17 раз. Эти цифры говорят сами за себя, но есть еще один не менее важный показатель.

    Сегодня и в будущем важнейшим фактором, определяющим экономический и военный потенциал государств, является способность генерировать и внедрять новые знания и технологии. В 2021 году, по оценкам ЮНЕСКО, российские расходы на НИОКР составили 40,4 млрд долл., тогда как Запад потратил на эти цели 1,1 трлн долл., а «англо-саксонский блок» – 571 млрд долл. Соотношение, соответственно, 1:27 и 1:14 не в пользу России. Иными словами, Россия безнадежно отстала в научно-технологической области и такое отставание будет увеличиваться. Это, в свою очередь, уже привело к неспособности российского военно-промышленного и военно-научного комплексов выдержать технологическую гонку вооружений.

    Ракеты Искандер, Кинжал, Калибр и боевой блок Аванград, которыми очень гордится Владимир Путин, все это – советские разработки 1980-х годов. Искандер – модернизированная ракета Ока, уничтоженная по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Кинжал – тот же Искандер, который подвесили к тяжелому истребителю. Калибр – советский аналог американского Томагавка двадцатилетней давности. Авангард – не реализованная разработка 1980-х годов, поскольку была признана абсолютно бессмысленной. Такой она остается и по сей день. Новые вооружения, например, истребитель Су-57, считающийся в России самолётом 5-го поколения, танк Армата, боевая платформа Курганец-25 так и не пошли в серийное производство из-за многочисленных технических проблем и чрезмерной цены. В США, заметим, находятся на вооружении более 650 истребителей 5-го поколения F-35 и F-22, а в странах НАТО их насчитывается около 50. Это сегодня. А завтра могут появится принципиально новые вооружения, способные даже, кто знает, нивелировать роль и значение ядерного оружия.

    Принципиально важным является введение ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты. В последние годы на США и Европу приходилось примерно половина экспортируемой из России сырой нефти и около 70 процентов нефтепродуктов. Соответственно, в 2023 году, когда эмбарго заработает в полную силу, Россия лишится, как минимум, половины доходов от экспорта нефти, то есть 100-120 миллиардов долларов. Закроется добрая половина российских нефтеперерабатывающих предприятий. Но дело не только в этом. За нефтяное эмбарго проголосовали в том числе государства, считающиеся сторонниками самого мягкого обращения с Россией. А отменить его можно только при согласии всех членов ЕС, некоторые из которых вовсе не склонны выпускать Россию из ловушки, куда ее загнал Путин.

    И еще: экономическая и технологическая деградация России сочетается с приближающейся сменой власти. Срок правления Путина подходит к концу, хотя никто не знает и не может знать, когда и как именно он уйдет в небытие. Важно другое: уже начавшаяся борьба за его престол переплетается с борьбой за выбор стратегического курса страны: между, соответственно, сторонниками войны с Западом и теми, кто понимает, что в этой войне Россия обречена на поражение и необходима, пусть временная, но все же передышка. Кто из них в конечном итоге одержит верх, не известно. Но и в 1917 и в 1990-91 годах распад империи был результатом острой борьбы на самом верху и неизбежно возникавшего в ее итоге паралича центральной власти. И тогда региональные элиты брали власть в свои руки и затем вовсе не собирались ее отдавать, по крайней мере, добровольно.

    Мне, естественно, возразят: побеждающий Запад никогда не допустит, чтобы ядерное оружие попало в руки лидеров нескольких государств. Да, в начале 1990-х годов на Западе совершили такую ошибку и, в частности, вынудили Украину передать свое ядерное оружие России. В итоге, она оказалась беззащитной, а российский ядерный потенциал оказался в распоряжении персонажа, одержимого маниакальными идеями. Что и следовало ожидать …

    Джерело: блог Юрія Федорова

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    Теги: росія окупанти нафтопродукти США НАТО війна ембарго путін Україна окупація #stoprussia
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    Розпад чи капітуляція: що обере Росія?