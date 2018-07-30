Найнебезпечніший час: чого чекати Україні від Росії у серпні

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан

Про політику Путіна в Україні та Білорусі

Російський соціолог Ігор Ейдман, що емігрував до Німеччини припустив, що Кремлю потрібно буде почати нову військову агресію з метою відволікання уваги росіян від внутрішніх російських проблем. І легкою жертвою може стати Білорусь. З таким прогнозом категорично не згоден російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер. Він вважає, що найближчий місяць буде найнебезпечнішим в Україні.

Прогнози, що Росія вторгнеться в Білорусь або влаштує там переворот - це дурниця. Фантазії, художній вимисел. Росія не буде цього робити, тому що це абсолютно безглуздо. Немає якогось істотного приводу. Власне, навіщо Росії атакувати Білорусь? Білорусь нікуди не йде: в НАТО не вступає, в Європейський союз теж, інтегруватися в західні структури не збирається.

Значить, Білорусь нікуди не дінеться, і можна нікуди не поспішати. Думаю, і [президенту Білорусі Олександру] Лукашенку, і [президенту Казахстану Нурсултану] Назарбаєву дозволять дожити зі своїми володіннями. А ось що буде далі - подивимося. Навряд чи Білорусь просто так віддадуть хлопчаку Миколі (молодшому синові Олександра Лукашенка).

Навіщо Росії в нинішніх умовах влаштовувати таку катавасію, яка тільки нашкодить? Білорусь у Путіна і так в кишені, а в процесі її анексії він точно втратить Україну - вже без варіантів. Зараз, коли є інші, більш суттєві проблеми, кидатися на Білорусь і Лукашенка ніхто не буде. Хіба що Лукашенко раптом подасть заявку в НАТО або розмістить американські війська на території країни і почне з ними навчання проводити - але це навряд чи.

Загалом, повна нісенітниця, диванно-кабінетна вигадка, яка не враховує, як приймаються рішення і які цілі ставить керівництво. Просто подумав чоловік: Кремлю потрібна якась зовнішньополітична перемога; а ось, тут є Білорусь - значить, візьмуть і раптом «з'їдять» Білорусь. А в чому сенс, що це дає, чому треба кидатися зараз на Білорусь? Для відволікання уваги від внутрішніх російських проблем є інші можливості - хоча б та ж Україна.

Але я не знаю, чого зараз Україні очікувати від Росії. Час, в принципі, зараз найнебезпечніший - настає серпень. Однак які резони зараз Кремлю робити щось на Донбасі? Відповідь знають лише в Кремлі. А, ймовірніше, толком знає тільки одна людина. Можуть бути різні варіанти. Будемо сподіватися, що цього року серпень пройде порівняно безболісно.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»