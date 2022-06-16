Дипломатичні маневри трьох європейських лідерів

На даний момент ні Україна, ні Росія не готові до реальних переговорів

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В Киев приехали три европейских лидера – Президент Франции Э.Макрон, Канцлер ФРГ О.Шольц и Премьер-министр Италии М.Драги. Само по себе это знаменательное событие, и для Украины, и для европейской политики. Не так часто лидеры трех самых крупных и влиятельных стран Евросоюза совершают совместный визит. И их визит в Киев не просто дань политической моде.

Сразу после их посещения столицы Украины в Брюсселе начнется рассмотрение вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

И позиция Германии, Италии и Франции в этом вопросе будет иметь большое влияние. Естественно, в центре внимания будет и самый больной вопрос – война россии против Украины, оценка перспектив ее развития и возможностей мирного урегулирования.

Мы, конечно, хотели бы увидеть в Киеве трех храбрых европейских мушкетеров, готовых обнажить свои «политические шпаги» в поддержку Украины, и предоставить оружейные арсеналы своих стран для отражения российской агрессии. Но, увы, за спинами Макрона, Шольца и Драги маячат тени Ришелье, Мазарини, Талейрана и Меттерниха.

Правда, трем высокопоставленным гостям Киева далеко до гениев дипломатической интриги, которые умели сражаться и за столом мирных переговоров, и на полях больших войн. Макрон, Шольц и Драги боятся войны и даже не скрывают своего желания побыстрее договориться с Путиным о быстрейшем завершении войны в Украине. Но Путин готов договариваться только за наш счет. А Украину это совершенно не устраивает.

У нас свои условия прекращения этой войны – освобождение оккупированных территорий

В Берлине, Париже и Риме прекрасно понимают, что Украина не может согласиться на российские условия мира. Поэтому, скорее всего, будут предлагать не некий план всеобъемлющего мира (это сейчас просто невозможно), а прекращение огня в обмен на набор различных бонусов. Что могут предложить украинскому руководству три европейских лидера в обмен на условный «Минск-3»?

Во-первых, содействие в получении статуса кандидата в члены ЕС.

Во-вторых, масштабную экономическую помощь в послевоенном восстановлении Украины.

В-третьих, договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов на Черном море.

В-четвертых, могут не только предлагать бонусы, но и намекать на возможные проблемы с ограничением военно-технической и экономической поддержки Украины в случае продолжения войны. Однако военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и Италии и сейчас не очень впечатляет.

Показателен и формат предстоящих переговоров – трое на одного

И здесь опять не удержусь от аналогии с «Тремя мушкетерами» – Зеленский окажется в роли Д’Артаньяна (он его, кстати, чем-то и напоминает своей политической бесшабашностью) – один против троих. Но для того, чтобы выстоять в предстоящей дипломатической дуэли, мало храбрости Д’Артаньяна, понадобятся также изворотливость и хитрость Ришелье. Уж не знаю, готов ли Владимир Зеленский и к такой роли, но есть смысл попробовать. Обстоятельства вынуждают.

В реакции на возможные миротворческие предложения трех европейских гостей не стоит спешить с категорическим ответом «Нет!». А про положительный ответ сейчас речь вообще не может идти. Надо выкатить свое меню для дальнейших переговоров.

Первый и обязательный пункт – гарантированное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Откладывание этого вопроса или мягкий отказ в виде статуса «кандидата в кандидаты» будет означать такую же реакцию Украины и на миротворческие инициативы трех европейских лидеров.

Также в нашем меню должен быть набор требований к России: 1) отвод российских войск на рубежи до 24 февраля; 2) публичное обязательство не проводить аннексию оккупированных территорий; 3) освобождение военнопленных (в форме обмена), в первую очередь защитников Мариуполя. Этот список, естественно, может быть расширен.

Мне могут возразить: Россия почти наверняка не согласится на эти требования. Ну так и мы не соглашаемся на требования России

На то они и переговоры, на которых настаивают три европейских лидера, чтобы выдвигать друг другу требования, а потом уже искать компромиссы. И раз уж Президент Макрон стал специалистом по переговорам с Путиным, то пусть и уговаривает своего визави.

Так или иначе, но очевидно, что на данный момент ни Украина ни Россия не готовы к реальным переговорам даже о прекращении огня. Россия не собирается останавливать свое наступление на Донбассе, а мы будем отражать российскую агрессию и стремиться к освобождению оккупированных территорий. А переговоры о возможных будущих переговорах можно безболезненно вести и сейчас.

Перефразируя известную поговорку: чем бы Макрон и Шольц не тешились… Для них дипломатические маневры важнее, чем война. А у нас нет выбора – это война за свободу, независимость и будущее нашей страны.

Джерело: блог Володимира Фесенка

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