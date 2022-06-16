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    Політика

    До Києва приїхав президент ще однієї країни

    До Києва приїхав президент ще однієї країни
    фото: Клаус Йоханніс/Twitter

    До України прибув президент Румунії Клаус Йоханніс

    До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався президент Румунії Клаус Йоханніс. Про це глава Румунії написав у Twitter.

    «Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським і українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Франція Румунія Італія Україна Еммануель Макрон окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    До Києва приїхав президент ще однієї країни