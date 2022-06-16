До Києва приїхав президент ще однієї країни

До України прибув президент Румунії Клаус Йоханніс

До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався президент Румунії Клаус Йоханніс. Про це глава Румунії написав у Twitter.

«Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським і українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити», – йдеться в повідомленні.

In Kyiv today with my European colleagues Chancellor @OlafScholz, President @EmmanuelMacron and PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.