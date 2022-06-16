Чому наступ важко зупинити? Рахманін розкрив правду про озброєння російської армії

Росіяни мають значну перевагу над Україною у кількості зброї

Росіянам не вдалося реалізувати задумані цілі в Україні з перших днів вторгнення в Україну. Однак ворог все ще має значну перевагу над Україною у кількості зброї. Про це у інтерв’ю «Українській правді» сказав народний депутат від фракції «Голос», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Нардеп нагадав, що першочерговим планом росіян було взяти Київ за лічені дні. Однак Росія недооцінила Україну та її Збройні сили.

«Головна їхня помилка була в недооцінці держави, її спроможності, її життєздатності. Була недооцінка Збройних сил України, їхньої боєздатності, їхнього бойового духу, і недооцінка ставлення населення до так званих «визволителів». Путін втратив зв'язок із реальністю, він абсолютно щиро, незрозуміло з яких мотивів, сподівався, що опору не буде, що населення буде лояльне, що Збройні сили України або розбіжаться, або будуть переходити на бік ворога», – зазначив він.

Рахманін припустив, що така оцінка росіян щодо України ґрунтувалася на хибних розвідувальних даних. Росіяни не готові були до такого потужного спротиву України.

«Тією кількістю сил і засобів, якою росіяни заходили на територію України, можна було провести достатньо швидкі наступальні дії, але неможливо було утримувати таку велику територію. Також неможливо було вести важкі бої за умови, якщо українські Збройні сили будуть чинити опір.

Вони отримали величезний спротив, і з'ясувалося, що тих сил і засобів, які вони зібрали для вторгнення, їх недостатньо для ведення великих важких боїв на величезній площі. І тому вони звузили театр військових дій до дуже вузького простору. Якщо раніше було кілька напрямків, де відбувалися повноцінні бойові дії, то сьогодні активна фаза бойових дій зосередилася на Донбасі», – зазначив він.

Оцінивши свої прорахунки, за словами Рахманіна, скоригували свої дії. Зараз росіяни притримуються іншої тактики, ніж це було у перші дні після вторгнення.

«Перша помилка, яку росіяни виправили: максимально зменшили відстань між авангардом і тилом для того, щоб система забезпечення не віддалялася від бойових частин, які ведуть бойові дії. За рахунок цього зменшили ризик того, що будуть трощити їхні колони, і те, що у них зупинятимуться наступи через брак пального і боєкомплекту. Друге – вони дещо скорегували свої дії. Якщо проаналізувати, на останніх навчаннях, які відбувалися безпосередньо перед вторгненням, вони відпрацьовували так звану тактику загальновійськового бою. Це коли різні види військ намагаються координувати свої дії. Але якраз цієї координації на початку повномасштабної війни бракувало. Тобто не було чіткої координації розвідки, безпілотної авіації, авіації фронтової, авіації тактичної, артилерії.

Зараз вони у цьому виправляються», – сказав член оборонного комітету Ради.

Нардеп також зауважив, що росіяни мають не розтягнену лінію фронту, а дуже вузьку, тож за рахунок величезної кількості стволів і за рахунок величезної кількості боєприпасів вони створюють величезну щільність вогню.

«Ту щільність вогню, яку дуже важко витримати, по-перше, а по-друге, на яку немає чим відповісти. Тому що такої кількості стволів у України немає, а головне – немає достатньої кількості боєкомплекту. І вони нас вичавлюють, витискають дуже повільно, але достатньо методично. Не завжди їм це вдається, але така тактика спрацьовує», – пояснив він.

Наразі росіяни мають значну перевагу у кількості зброї. І можливості зрівняти сили у питанні зброї, на думку нардепа, в Україні наразі немає. Росіяни забезпечують дуже високу щільність вогню – крилатими ракетами, авіацією, артилерією, системами залпового вогню, фактично рівняючи з землею населені пункти. У містах, з яких доводиться відступати ЗСУ через ризик оточення, залишаються лише руїни.

Нардеп нагадав, що на сьогодні переважна більшість нашого озброєння таке ж, як і в росіян: це ті самі гаубиці Д-20, Д-30, «Акації», «Гвоздики», «Смерчі», «Урагани», «Гради» тощо.

«У нас є невеличкий компонент іноземної техніки, але він незначний порівняно із загальною кількістю, загальною специфікацією озброєння, і вони всі працюють на одному і тому самому боєприпасі, радянському: 120-ті міни, 125-міліметрові танкові постріли, 122-міліметрові снаряди для гаубиць і гармат, тобто для причіпної і для самохідної артилерії. Якщо у росіян величезний запас цих боєприпасів і можливість виробляти у великій кількості, то у нас ці запаси поступово вичерпуються», – сказав він, зауваживши, що кількість країн, які готові допомагати нам зброєю, невелика, та й у них самих запаси зброї невеликі.

Рахманін наголосив, що уся допомога, надана країнами Заходу, дуже швидко «вистрілюється», адже на передовій щодня використовуються тисячі снарядів.

«І я б зараз не оперував конкретними цифрами, але можливість росіян забезпечити цю щільність вогню в рази більша, ніж наша. І за рахунок того, що ми не можемо ставити загороджувальний вогонь на велику відстань, у нас практично вичерпується запас боєкомплекту для систем залпового вогню, які можуть бити на 50-70 кілометрів. За рахунок цього зупинити їх достатньо важко», – сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.