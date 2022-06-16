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    Політика

    Макрон на київському вокзалі повідомив про свої плани в Україні

    Макрон заявив, що європейські лідери, які приїхали до Києва, перш за все відвідають Бучу/Ірпінь/Гостомель - Макрон на київському вокзалі повідомив про свої плани в Україні
    Макрон заявив, що європейські лідери, які приїхали до Києва, перш за все відвідають Бучу/Ірпінь/Гостомель
    фото: скріншот

    Президент Франції перш за все планує відвідати місця рашистських військових злочинів під Києвом

    Емманюель Макрон планує розпочати свій візит до України із поїздки у передмістя Києва, де були зафіксовані численні військові злочини російських окупантів. Про це президент Франції заявив вітчизняним ЗМІ на пероні залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».

    «Ми плануємо зустрітися із Володимиром Зеленським і поїхати разом з ним до місць, де відбувалися масові вбивства», – пояснив плани делегації, яка прибула до України, французький лідер.

    «Це важливий момент», – зауважив Макрон.

    Усі інші заплановані заходи, зокрема, і виходи до ЗМІ, будуть уже після візиту до північно-західних передмість Києва, які сильно постраждали від рашистського вторгнення.

    Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, зранку до Києва приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

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    Теги: війна Франція Ірпінь Буча Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Олаф Шольц
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    Макрон на київському вокзалі повідомив про свої плани в Україні