Макрон на київському вокзалі повідомив про свої плани в Україні

Макрон заявив, що європейські лідери, які приїхали до Києва, перш за все відвідають Бучу/Ірпінь/Гостомель

Президент Франції перш за все планує відвідати місця рашистських військових злочинів під Києвом

Емманюель Макрон планує розпочати свій візит до України із поїздки у передмістя Києва, де були зафіксовані численні військові злочини російських окупантів. Про це президент Франції заявив вітчизняним ЗМІ на пероні залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».

«Ми плануємо зустрітися із Володимиром Зеленським і поїхати разом з ним до місць, де відбувалися масові вбивства», – пояснив плани делегації, яка прибула до України, французький лідер.

«Це важливий момент», – зауважив Макрон.

Усі інші заплановані заходи, зокрема, і виходи до ЗМІ, будуть уже після візиту до північно-західних передмість Києва, які сильно постраждали від рашистського вторгнення.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, зранку до Києва приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.