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    Армія Сербії планує закупити «Байрактари»

    Александар Вучич нещодавно переобрався на президентській посаді - Армія Сербії планує закупити «Байрактари»
    Александар Вучич нещодавно переобрався на президентській посаді
    Фото: СТС

    Заява президента Вучича співпала із загостренням у Косово

    Сербія має намір Закупити у Туреччини безпілотники Bayraktar. З відповідною заявою президент країни Александар Вучич виступив після закінчення воєних навчань «Вогненний щит».

    «В розмові два дні тому я попросив у президента Турції Ердогана «Байрактари» і отримав обіцянку, що ми можемо їх купити і поставити на озброєння сербської армії», - зокрема сказав він.

    За його словами, сербським військовим необхідно посилити підрозділи гвинтокрилами та безпілотними літальними апаратами. Зараз на озброєнні сербської армії знаходяться дрони Vrabac меншої руївної сили.

    Нагадаємо, що 3 квітня президент Сербії Олександр Вучич оголосив себе переможцем після парламентських та президентських виборів. У телевізійній промові Вучич повідомив, що у першому турі голосування його підтримало 2,245 млн громадян, що становить близько 60% голосів.

    За словами Вучича, влада Сербії не приєднується до санкцій Заходу щодо Росії через принцип взаємності, підтримки щодо Косова і договору про постачання газу.

    Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Брюссельської угоди про нормалізацію відносин з Косово більше не існує після того, як наприкінці березня Судова рада в Косово усунула з посади голову суду першої інстанції в Митровиці сербку Ліляну Стеванович.

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    Теги: росія окупанти армія війна Сербія Косово Україна президент озброєння окупація #stoprussia
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    Армія Сербії планує закупити «Байрактари»