Перші ознаки вторгнення Росії зафіксували ще рік тому – ВВС

Про небезпечну ситуацію на українському кордоні з Росією західні розвідники попереджали ще рік тому

Розвідники отримали дані, які свідчать про те, що Володимир Путін і його найближче оточення детально планували повномасштабне вторгнення в Україну

Перші ознаки намірів Росії вдертися в Україну західні розвідники зафіксували рік тому. Про це повідомляє ВВС.

Збір й аналіз даних був спільною справою США і Великої Британії. Точне походження розвідданих залишається засекреченим, однак офіційні особи припускають, що їх отримали з кількох джерел.

Супутникові знімки чітко вказували на нарощування російських військ біля українського державного кордону.

"Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення. Владімір Путін схоже, вважав, що має діяти швидко", – розповіли журналістам розвідники.

Вони намагалися донести цю вважливу інформацію до союзників, однак стикалися з недовірою та скептицизмом. Захід не міг повірити, що в Європі у 21 столітті можлива велика сухопутна війна.

Нагадаємо, днями радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович анонсував другий раунд війни Росії та України.

На його думку, Росія не заспокоїться, незалежно від того, хто буде при владі в країні, подальші зіткнення неминучі.