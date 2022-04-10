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    Події в Україні

    Із поголеною головою: Верещук показала звільнену з полону старосту селища

    У результаті обміну полоненими Ганна Гавриліна повернулась додому - Із поголеною головою: Верещук показала звільнену з полону старосту селища
    У результаті обміну полоненими Ганна Гавриліна повернулась додому
    фото: Ірина Верещук/Facebook

    Міністерка вказала, що Ганна Гавриліна – смілива та стійка жінка

    Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук опублікувала фото зі старостою селища Грем’яч, що на Чернігівщині Ганною Гавриліною. Жінку напередодні звільнили з полону. На знімку у неї поголена голова.

    «У результаті вчорашнього обміну полоненими вона повернулась додому. Смілива та стійка жінка. Справжня голова громади. Учора мала за честь особисто познайомитися з пані Ганною», – написала Верещук.

    Станом на 3 квітня у полоні перебували 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

    Раніше повідомлялося, що міського голову Берислава, що на Херсонщині, Олександра Шаповалова відпустили з російського полону.

    «Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ООН, всі можливі організації і закликаємо всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні – мери, священники, журналісти, активісти – були визволені», – сказала Ірина Верещук.

    Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

    Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

    Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

    За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.

    Теги: МЗС росія окупанти ООН війна викрадення активісти Україна жінка населення окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Із поголеною головою: Верещук показала звільнену з полону старосту селища