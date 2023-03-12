Перейменування Росії на Московію: чому не варто цього робити

Ми воюємо не з міфічними орками, а з реальними російськими фашистами

Щодо перейменування Росії в Московію

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Я противник цієї ідеї. І ось чому. Це створення симулякрів і евфемізмів замість реальної боротьби з реальним ворогом. Для боротьби з ворогом потрібна його чітка ідентифікація. Щоб всі – і в середині країни і за кордоном – чітко розуміли з ким ми воюємо. А ми воюємо з Росією, а не з абстрактною Московією і історичних архівів. Воюємо не з якимось московитами, а з жителями різних регіонів і республік, різних національностей, які ідентифікують себе з Росією, навіть з Російською імперією. І перемогти ми маємо Росію, а не вигадану Московію. І відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності має нести саме російська держава, а не вигадана Московія.

Термінологічні комбінації відволікають від реальної боротьби і тільки заплутують. Замість боротьби в сьогоденні ми відволікаємось на історичні дискусії. Для нас важлива перемога над конкретним ворогом з усім відомою назвою, а не перемога на словах в перейменуванні цього ворога. Це все рівно що підміняти реальний бій обміном образами.

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Точно також я проти використання різних евфемізмів на кшталт «орки», «рашисти» і тому подібне. Ми воюємо не з міфічними орками, а з реальними російськими фашистами. І це не казкові змагання в телевізорі, а кривава війна. Якщо ми термінологічно починаємо уникати термінів «Росія», «росіяни», «русские» як визначення наших ворогів, ми починаємо заплутувати і себе і наших партнерів, підмінюємо суть справи іншими назвами, і хоча б термінологічно знімаємо з «Росії», «росіян» і «русских» відповідальність за все те зло, яке вони зробили нашій країні і нашому народу.