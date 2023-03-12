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Як один з керівників Федерації фехтування Росії допомагає армії РФ вбивати українців (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Як один з керівників Федерації фехтування Росії допомагає армії РФ вбивати українців (фото)
Лавричев через свою діяльність є терористом та законною військовою ціллю для ЗСУ

Лавричев чомусь і досі не потрапив до спортивних санкційних списків України

Перший віцепрезидент Федерації фехтування Росії та Голова міської Думи Нижнього Новгорода Олег Лавричев на постійній основі відвідує тимчасово окуповані РФ території України та допомагає окупантам вбивати українських військових та мирних мешканців. Про це інформує в телеграмі Base of Ukrainian sports.

Всього, за словами самого першого віце-президента ФФР, він вже здійснив 9 поїздок на тимчасово окуповані РФ території України. Там Лавричев зустрічався з ватажками проросійських бойовиків та радо ділиться в соцмережах світлинами з таких зустрічей.

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Крім того, Лавричев займається процесом збору та доставки російським терористам, які воюють проти України, продуктів харчування, автомобільної техніки та військового спорядження. З таких зустрічей він теж охоче розміщує світлини в соцмережах, при цьому на них він зазвичай позує у військовій формі.

Тобто, перший віце-президент ФФР допомагає армії РФ вбивати українських військових та мирне населення нашої країни. Сам ж Лавричев через свою діяльність також є терористом та законною військовою ціллю для ЗСУ.

«Водночас, Міжнародна федерація фехтування дозволила російським офіційним особам відвідувати заходи FIE. Тож, як тепер українським спортсменам та функціонерам реагувати на таких як Лавричев та що робити при зустрічі з ним?», – йдеться в матеріалі Base of Ukrainian sports.

Окремо зазначається, що Лавричев чомусь і досі не потрапив до спортивних санкційних списків України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях.

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Теги: Фехтування росія війна Донеччина Донбас

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