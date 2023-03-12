Як Україні подолати економічні та демографічні наслідки війни

З України за найскромнішими підрахунками виїхало 7 мільйонів людей

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Разговор будет не шибко приятный, но считаю его необходимым. Давайте объективно посмотрим на наше положение сейчас. Без попыток лакировки действительности, без попыток отрицания реальности. Трезвый взгляд на ситуацию еще никому не навредил. Да, настроение может испортиться, но это, поверьте, как прием горькой лечебной микстуры – омерзительно на вкус, но может спасти жизнь и здоровье.

Мы, конечно, как и весь мир, не знаем целей так называемого СВО, но давайте оценим его результаты вне концепций денацификации, демилитаризации и нанесения Украине военного поражения с последующей сменой режима.

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Тут все как раз сугубо наоборот: нацисты не обнаружены, с демилитаризацией не задалось, военное поражение Украины возможно только в головах российских ультрапатриотов, а нынешняя власть и мечтать не могла о такой устойчивости и популярности до начала военных действий. Однако...

Война практически уничтожила украинскую индустриальную экономику. Напомню, что Украина входила в мировую десятку лидеров, производителей удобрений, металлопроката, импортеров руд, металлургического сырья и т.д. На сегодня украинская металлургия, химическая промышленность, большая часть добывающей промышленности, энергетики (тепловые генерации и распределительные сети) лежат в руинах, и Россия продолжает добивать остатки наших мощностей. Оккупированы порты Азовского моря, частично, но очень существенно блокирована работа портов моря Черного.

Я не берусь высчитать процент наших потерь, но он очень велик. Практически, страна разрушена. Даже «неубиваемый» аграрный сектор сократился за счет оккупации юга и изуродованных войной земель на севере Украины.

Когда наше правительство говорит о сотнях миллиардов долларов нанесенного ущерба, оно не преувеличивает. Думаю, речь идет о суммах, которые превосходят самое смелое воображение. На восстановление разрушенного, даже при условии непрерывного финансирования и технологический помощи доноров, уйдут годы. Десятки лет и триллионы долларов. Думаю, что правильно будет сказать не на восстановление, а на строительство новых мощностей, так как восстанавливать, например, Азовсталь, совершенно бессмысленное занятие. Строить новое, по современным технологиям и проектам будет в сотни раз дешевле.

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Предположим, что Украине помогут. Предположим. Это не значит, что нам действительно бросятся помогать всем миром. И это вовсе не означает, что новую Украину сделает кто-то за нас.

И тут возникает еще одна проблема.

Из страны по самым скромным подсчетам уехали 7 миллионов человек. Это, в основном, женщины с детьми., но ситуацию такой перекос не меняет. За прошедший год многие из уехавших начали встраиваться в жизнь в приютивших их странах: дети пошли в школы, нашлась работа. Некоторая часть семей распалась и этот процент будет со временем расти, такая тенденция естественна. Сколько украинцев не вернется из вынужденной эмиграции? Тут прогнозировать бессмысленно, но, чем дольше длится война, тем больше уехавших навсегда осядет на западе.

Еще один критический фактор - это прямые человеческие потери во время военных действий. Даже по самым оптимистическим прогнозам речь идет о десятках тысяч погибших и искалеченных наших сограждан – работоспособных, образованных, успешных, здоровых, в репродуктивном возрасте. Речь идет не о маргиналах, вербуемых в тюрьмах, а о цвете нации – людях осознанно защищающих родину от вторжения. Людях высоко квалифицированных, во многих случаях, состоявшихся. Их смерть, их инвалидность, это не только семейное – это национальное горе. Без них восстановление экономики будет еще более проблематичным, без них многие процессы критически замедлятся и не получат должного развития.

Каждая смерть на фронте – это удар по нашему совместному будущему.

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На сегодня, ситуация очень тяжелая. Мы существуем на деньги доноров. Без помощи наших союзников и партнеров, коллапс экономики был бы неминуем. Практически половина нашего бюджета - это прямые вливания извне. Без них Украина была бы нежизнеспособна. Россия выиграла бы эту войну.

Речь не о героизме – его было бы вдосталь, мы не тот народ, что задирает лапки. Просто без западных вооружений и мощной денежной поддержки мы давно бы вели партизанскую войну.

(Кстати, именно такой вариант рассматривался западными странами в самом начале эскалации, именно такое, рассчитанное на партизанщину вооружение, поставлялось Украине, но мы сломали представление о себе и изменили прогнозы).

Теперь давайте свежем все вместе и попробуем спрогнозировать ближайшее будущее без розовых очков.

1. Россия частично добилась своих целей в уничтожении промышленно-индустриального комплекса Украины. Некоторые отрасли потеряны на 80+% и нуждаются в многомиллиардных вливаниях в пректирование и строительство с нуля. Россия таким образом устранила торгового конкурента в области металлопроката, химии, существенно ограничила возможности украинского экспорта, нанесла критический ущерб экономике Украины в целом. Оккупация украинских территорий, разрушение городов, поселков, промышленных предприятий создает проблемы для Украины на много десятков лет вперед.

2. Демографическая проблема, проблема дефицита квалифицированных специалистов, проблема рабочих рук – это те вызовы, на которые бессильна ответить любая финансовая или военная помощь союзников. Только создание условий (пока не понимаю каких) для возвращения миллионов украинцев из вынужденной эмиграции в страну, может частично помочь решить эту проблему. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч инвалидизированных, миллионы невернувшихся могут сломать любые планы на восстановление и дальнейшую благополучную жизнь, и деньгами тут не поможешь.

(Кстати, полагаю, что после краха блиц-крига, в российские планы входило заставить как можно большее количество людей покинуть Украину)

3. У меня нет уверенности в том, что в случае затяжного конфликта возле границ Украины возникнет очередь из желающих влиться деньги в украинскую экономику и поучаствовать в ее восстановлении. Для начала процесса строительства новой Украины должны произойти существенные изменения.

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Например, военное поражение России.

Участие Украины в военном союзе, гарантирующем ее безопасность в будущем. Реорганизация украинского уклада и переход от гражданского общества к обществу гражданско-милитаризованному, как в Израиле.

Отсутствие «усталости» от Украины и ее проблем на западе, наличии финансовых возможностей и свободных ресурсов, которые можно направить на восстановление Украины.

И еще настоятельно рекомендую помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И за деньги, технологии, политическую помощь и поддержку военную, придется так или иначе рассчитываться. Рассчитываться зависимостью в принятии политических решений, присутствием значительной доли иностранного капитала в экономике и еще многими другими вещами, с которыми придется мириться следующим поколениям. Но без этого, увы, будущего не будет совсем. Никакого. В одиночку нам не выплыть. И зависимость от цивилизованного и законопослушного Запада, интеграцию в его парадигму, я воспринимаю куда лучше, чем любую зависимость от России и даже кратковременное нахождение в сфере ее интересов.

Речь идет о выборе пути развития, а не о принципе меньшего зла. Не стоит путать обязательную согласованность принятия решений с утратой суверенитета.

4. Даже если мы благополучно ответим на все вызовы, поставленные российской агрессией, нас не оставят на произвол судьбы, нам удастся построить устойчивый альянс с союзниками и военный союз, защищающий нас от дальнейших притязаний России, то хорошо бы понимать – все эти процессы займут годы. Десятилетия.

Прежней жизни нет и не будет. Новую предстоит строить с нуля. На развалинах. С теми, кто остался и вернется. С теми, кто выжил на полях сражений. Сеять и собирать урожай на истерзанной железом, начиненной минами земле.

И это будет тяжелый опыт. Куда тяжелее того, что перенесла Украина после Второй мировой, так как придется не только строить новую промышленность, но и новую ментальность – ломать уклад, изменять общество, принципы экономики, политики.

Выиграть войну мы сможем. Мы обязаны это сделать. Прочь от Москвы – это уже не лозунг, это главное условие выживания. А вот сможем ли мы преодолеть экономические, демографические, политические и нравственные последствия этой войны, сможем ли мы построить на развалинах не «пост-совок», а нечто лучшее, привлекательное и жизнеспособное – вопрос открытый. И нам предстоит дать на него ответ в самое ближайшее время.