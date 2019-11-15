Зеленському потрібно нарешті вгамувати Коломойського

Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Володимир Фесенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андерс Аслунд заявив, що не варто вкладати в Україну до вирішення конфлікту між Коломойським і Зеленським. А тут ще й Палиця з наїздом на Сороса...

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Еще раз о теме бюджетных поступлений от приватизации. Фонд госимущества планирует приватизировать не менее пяти государственных предприятий, в частности Объединенную горно-химическую компанию, «Электротяжмаш», Угольную компанию «Краснолиманская», «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, «Президент-отель».

Напомню, что Президент Зеленский поставил перед правительством задание отобрать на приватизацию до конца года 500 предприятий (из 3643 госпредприятий). Судя по заявлениям руководителей Минэкономики, сейчас идет процесс отбора предприятий на приватизацию. Так что список объектов на приватизацию наверняка будет увеличиваться.

Но все эти планы могут быть реализованы только в случае привлекательности инвестиционного климата в Украине. Я уже писал, что негативную роль в этом плане могут сыграть конфликты вокруг «Укртелекома», «АрселорМиттал Кривой Рог», табачных компаний.

В последние дни появилась еще одна проблемная тема – конфликты, вызванные заявлениями Коломойского и его людей.

Андерс Аслунд, к примеру, заявил, что не стоит вкладывать в Украину до разрешения конфликта между Коломойским и Зеленским. А тут еще и Палица с наездом на Сороса.

Владимиру Александровичу надо как-то урезонить Игоря Валерьевича и его подопечных (если это конечно возможно).

Джерело: блог Володимира Фесенка

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