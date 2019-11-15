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    Думки вголос

    Коломойський - безпосередня загроза національній безпеці України

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Коломойський - безпосередня загроза національній безпеці України

    Коли вже в нас запрацює РНБО?

    Бєня дав інтерв’ю The New York Times. Сказав, що Україні треба продовжувати чморити Байденів.

    Його запитали, чи не вдарить це по Украіні у разі перемоги демократів на президентських виборах-2020?

    Коломой відповів: «Якщо вони з нами розіграються, ми поїдемо до Росії». І додав: «Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави. Ваш НАТО скине штани і купить памперси». А ще він пропонує взяти в Росії, а не в МБФ, 100 млрд баксів. І - «помиритися». Не коментую.

    ... Але тут є кілька запитань і проблем. Як бачимо, Бєня користається американською свободою слова, а не українською. З цього боку під нього жодними «стандартами» не підкопаєшся. Але гидко шкодить він саме Україні, принижує Україну.

    Бєня – безпосередня загроза національній безпеці. До речі, РНБО колись у нас запрацює?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Ігор Коломойський РНБО
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