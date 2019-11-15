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    Прес-секретарка Зеленського прокоментувала скандальні заяви Коломойського

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    Ігор&nbsp;Коломойський запропонував переорієнтуватися на Росію - Прес-секретарка Зеленського прокоментувала скандальні заяви Коломойського
    Ігор Коломойський запропонував переорієнтуватися на Росію

    За словами Мендель, Коломойський не є представником влади і команди Зеленського

    Офіс президента не обговорює рішення державних справ з олігархом Ігорем Коломойським, тому його висловлювання не є офіційною позицією України. Так прокоментувала недавнє скандальне інтерв'ю Коломойського прес-секретарка президента Юлія Мендель.

    За словами Мендель, Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського.

    «Він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ», - написала вона в Facebook.

    Раніше американське видання New York Times опублікувало інтерв'ю Коломойського, в якому він, зокрема, запропонував переорієнтуватися на Росію.

    Зокрема Коломойський запропонував «взяти у росіян 100 мільярдів доларів» та відмовитися від співпраці з МВФ.

    Також олігарх заявив, що зараз працює над тим, щоб «врегулювати конфлікт на Донбасі». Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО і ЄС.  «Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде бруднити штани і купувати памперси», - сказав Коломойський.

    Нагадаємо, окрім того газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною, повідомляла, що нових траншів МВФ не буде, доки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші.

    Ігор Коломойський МВФ НАТО олігархи Україна Юлія Мендель Офіс президента
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