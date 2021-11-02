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    Думки вголос

    Запасів вугілля лишилося всього на 55 днів

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Щоб новорічні ялинки світилися, українцям доведеться їх просто підпалювати, бо електрики для гірлянди не буде - Запасів вугілля лишилося всього на 55 днів
    Щоб новорічні ялинки світилися, українцям доведеться їх просто підпалювати, бо електрики для гірлянди не буде
    фото: Інна Совсун/Facebook

    Ситуація критична, адже ще тиждень тому в плані необхідних запасів вугілля йшлося про 2,7 млн тонн

    Раніше на сайті Міненерго була зручна, читабельна таблиця про те, чи достатньо накопичено вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ, скільки та якого саме вугілля є на кожній з них, а також – як це співвідноситься із планом необхідних запасів, затвердженим Міненерго.

    Щодня можна було бачити, як зростає прірва між фактом та планом. Запасів було в 4 рази менше за потребу.

    Але комусь така відкритість заважала, тож минулого тижня ця зручна та чітка таблиця зникла. Замість неї Міненерго публікує кілька графіків, на яких взагалі забули про ТЕЦ. Про план накопичення вугілля більше не згадують. Але замість цього демонструють визначені мінімальні запаси вугілля – відповідно до умов ліцензованої діяльності.

    Що можна зрозуміти з цих куцих даних?

    З четверга до неділі запаси вугілля на ТЕС скоротилися з 572,3 тис. тонн – до 542,8 тис. тонн. Тобто, в середньому мінус 10 тис. тонн щодня. Перекладаємо ці темпи на поточний запас вугілля і бачимо, – палива лишилося на 55 днів. Схоже, щоб новорічні ялинки світилися, українцям доведеться їх просто підпалювати, бо електрики для гірлянди не буде (сарказм, не повторюйте в реальному житті). І душевне привітання пана Зеленського – теж ніхто не побачить. Прикро.

    Ситуація критична, адже ще тиждень тому в плані необхідних запасів вугілля йшлося про 2,7 млн тонн, тобто цього тижня вже 2,6 млн тонн (дякую Міненерго, що ми більше не маємо доступу до свіжих даних). В Україні у 5 разів менше вугілля, ніж потрібно.

    8 з 12 ТЕС взагалі не відповідають ліцензованим вимогам накопичення вугілля, адже мають менше, ніж вимагають норми ліцензування (деякі навіть вдвічі менше від мінімуму). І вся система ТЕС відстає від мінімальних гарантій накопичення – на 15%. Тобто критичної точки досягнуто як окремо для більшості ТЕС, так і для вугільної генерації загалом. Яка дає українцям понад чверть всієї електроенергії.

    Запасаймося свічками – зима буде довгою.

    Джерело: блог Інни Совсун

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    Теги: ТЕС вугілля Міненерго
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    Запасів вугілля лишилося всього на 55 днів