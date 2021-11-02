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    Стало відомо, як технологія 5G може врятувати планету від кліматичних змін

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    Для протистояння викидам вуглецю технологію слід запроваджувати якнайшвидше - Стало відомо, як технологія 5G може врятувати планету від кліматичних змін
    Для протистояння викидам вуглецю технологію слід запроваджувати якнайшвидше
    фото: static.tildacdn.com

    Наразі 5G-зв’язком забезпечено лише 15% жителів Землі

    Впровадження та розповсюдження протоколу 5G позитивно позначиться на екології, зокрема, дозволить суттєво скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Про ц йдеться у звіті компанії Ericsson.

    За інформацією фахівців, які складали звіт, скорочення викидів при подальшому впровадженні протоколу відбуватиметься тому, що 5G передає дані значно ефективніше за попередні стандарти зв'язку.

    Якщо впровадити 5G у роботу чотирьох секторів, які виробляють найбільшу кількість CO2, – електроенергетику, транспорт, виробництво та будівництво, то у європейському регіоні викиди скоротяться на 55-170 млн тонн.

    За прогнозами експертів, до 2030 року масове поширення 5G допоможе скоротити викиди вуглецю в країнах Євросоюзу приблизно на 550 млн. тонн на рік.

    Можливість підключення до мережі безпосередньо дозволить перейти до більш екологічного майбутнього з низьким рівнем викидів вуглецю та вплине на досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року.

    Також у звіті зазначається, що наразі 5G-зв’язком забезпечено лише 15% жителів Землі. За словами авторів, якщо темпи поширення стандарту будуть такими ж низькими, людство втратить можливість вплинути на обсяги викидів парникових газів.

    Раніше повідомлялося, що Ззміни клімату зроблять м’ясо розкішшю, доступною лише обраним.

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    Теги: клімат будівництво технології наука транспорт
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    Стало відомо, як технологія 5G може врятувати планету від кліматичних змін