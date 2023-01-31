Економіка Росії вариться на повільному вогні

Для нас рецесія у світі, за яку так боролися Путін та Ко, означала би більш різке падіння економіки Росії

Єдина країна з G7, на чию економіку чекає падіння – Британія

МВФ покращив прогноз динаміки світової економіки у 2023 році. Наразі Фонд очікує зростання на 2.9 відсотків. Раніше чекав на 2.7 відсотків.

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Зміна, начебто, символічна. Але головне – динаміка. І те, що ці зміни впливають на настрої. А настрої впливають на інвестиційні рішення. А інвестиції призводять до зростання.

Тепер у МВФ не чекають на рецесію в Європі. Схоже, її продовжують чекати лише Путін, Медведєв та їхні друзі аля Орбан. Але ці хлопці заразом продовжують чекати доки Європа замерзне, тож у них подвійна «радість». А перемога Петра в Чехії показує, що і ставка на те, що інфляція приведе до влади проросійських популістів не дуже й працює.

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Єдина країна з G7, на чию економіку чекає падіння – Британія. 2023 року очікується, що ВВП Британії впаде на 0.6 відсотків. Дуже гарний приклад того, що можуть зробити навіть із розвиненою економікою з працюючими інститутами популісти.

Спочатку удар Brexit, який багато в чому визначає поточну слабкість британської економіки, а потім плани «скасувати податки – збільшити витрати – знизити тарифи» – і ось ви вже відкинуті назад.

Ще один приклад того, наскільки можуть бути небезпечні референдуми зі складних питань, для вирішення яких і вигадали інститути демократії. А тут на емоціях «ми платимо цим бюрократам» та «зробимо Британію британською знову» отримує економічну кризу та падіння рівня життя. А тепер опитування показують, що британці вже передумали і сьогодні б ніякий Brexit не стався б. Але вже пізно.

Добре, що у Британії немає проросійських популістів принаймні серед партій, за яких голосують. Отже, майбутня поразка консерваторів не означає прихід до влади «друзів Путіна».

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Що тут може лякати? Хіба перспективи вищих цін на нафту. Що може допомогти Путіну, адже обсяги продажів він зараз відновив, правдами і не правдами, сірими та чорними схемами. І падіння доходів російського бюджету йде в основному за рахунок нижчої ціни. Ціни, яка визначається як «хороша нафта мінус великий дисконт за токсичність». Але якщо «хороша нафта» зростатиме, то російська може подорожчати. Для нас рецесія у світі, за яку так боролися Путін та Ко, означала б різкіше падіння економіки Росії. Що ж, замість різкого падіння економіка Росії продовжить сповзати вниз невідворотно, але поступово, продовжуючи варити жабу на повільному вогні.

Чи це означає, що все найстрашніше для світової економіки позаду? Ні. Просто базовий прогноз тепер оптимістичніший. Без рецесії у США та Європі та без катастрофічних наслідків від зростання ставок. А саме зростання вартості грошей у рамках боротьби з інфляцією та створили основні ризики для світової економіки. Поки що інфляцію вдалося взяти під контроль, здається, і не завалити світову економіку. Більше того, навіть на фондових ринках поки обійшлося без бульбашок, що гучно лопаються.

І десь у кутку гордо чекає на вибори Ердоган. З інфляцією у 80 відсотків та Центральним Банком Туреччини, якому заборонено підвищувати вартість грошей. У межах боротьби з інфляцією імені економічного генія Ердогана.