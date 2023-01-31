Головна Думки вголос Агія Загребельська
search button user button menu button
Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Коли санкції задушать Росію?

glavcom.ua
РФ не спроможна довго існувати під санкційним тиском
зображення: UBN

Найближче десятиріччя буде турбулентним у світі

Санкції – потужна економічна зброя.

Нетаргетовані здатні завдавати болю кільком поколінням агресора.

Головне: вони спроможні економічно задушити агресора до повного знерухомлення.

Загроза їх застосування мала б тримати потенційних агресорів в страху, достатньому, щоб стримати їх від розв’язування війни.

Щонаймеш так думали батьки-засновники санкцій як нащадка блокади.

Але в міжвоєнні десятиллітя торгівля взяла гору над безпекою. Побудовані глобалізацією економічні взаємозалежності стали настільки всеохоплюючими, що немає жодного набору санкцій, які в коротко чи середньостроковій перспективі призвели б до очікуваного батьками-засновниками результату.

З’явилася проста та ефективна формула протидії їм: чим більше країн не приєдналися до санкцій та чим більший розмір економіки цих країн, тим слабше перекривається кисень та тим більше часу потрібно для задушення.

Це змушує тих, хто протидіє агресору, шукати цілі, які вони. Найефективніше спроможні вразити. Та ті, які найменше рекошетять в них же. Бо санкції задушать агресора лише в довгостроковій перспективі, а значить жити з ними всім доведеться довго.

Агресори готувалися до війни не тільки на мілітарному, а й на економічному фронті. Поки цивілізований світ роззброювався, вони озброювалися і там, і там.

Але, розробка та застосування зброї – це перш за все мізки, які утікають з диктаторських режимів. А значить попри конкурентну перевагу в часі, агресори неминуче програють на етапі, коли цивілізований світ повноцінно перейде на військові рейки.

Для нас помітно, як це відбувається на мілітарному напрямку: відкриваються нові виробничі лінії та заводи, суттєво збільшуються інвестиції, % від ВВП…

На санкційному теж саме, тільки менш помітно: переосмислюєтся суть та забезпечення санкційних органів, системи обміну класифікованою інформацією між країнами, значення enforcement…

Країнам, які хоч трохи тримали себе в санкційній формі, типу США чи Сполученого королівства, простіше. Вони рухаються швидше та їм менше потрібно змінити. Країнам, санкційна політика яких була атрофована, таким як ми, наприклад, хто досі немає навіть органу, відповідального за enforcement – набагато складніше.

Найближче десятиріччя буде турбулентним у світі. Спроможна українська санкційна політика після перемоги над Росією нам так само буде потрібна, як і сьогодні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя санкції інвестиції торгівля політика військові батьки розробка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський ввів санкції проти осіб і компаній, які РФ використовує для перевезення зброї та солдатів
Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагають РФ перевозити зброю і солдатів
28 сiчня, 22:22
ЄС готує нові санкції проти Білорусі
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
27 сiчня, 09:29
Минулого року Вашингтон посилив тиск на Анкару з метою забезпечення дотримання американських обмежень щодо Росії
Туреччина та ОАЕ можуть втратити доступ до ринку США за недотримання антиросійських санкцій
28 сiчня, 16:59

Агія Загребельська

Коли санкції задушать Росію?
Коли санкції задушать Росію?
Росіяни отримали болючий санкційний удар
Росіяни отримали болючий санкційний удар
Диктатури будують паралельний світ
Диктатури будують паралельний світ
Чому Північна Корея вирішила стати союзником Росії
Чому Північна Корея вирішила стати союзником Росії
Катастрофа Путіна. Проміжні висновки
Катастрофа Путіна. Проміжні висновки
Як у Євросоюзі реагують на корупцію. Приклад для України
Як у Євросоюзі реагують на корупцію. Приклад для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
20K
Московська церква пішла жалітися в ООН
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9178
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7110
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна
6215
Росія готується до нового наступу на Україну – НАТО

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту