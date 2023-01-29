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Голова російського центробанку закликає розсекретити дані про стан економіки РФ – FT

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Голова російського центробанку закликає розсекретити дані про стан економіки РФ – FT
У Кремлі пояснюють необхідність приховування інформації захистом від санкцій Заходу
фото з відкритих джерел

Набіулліна хоче, щоб іноземні інвестори вкладали гроші у російські цінні папери

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна закликає розсекретити великий масив даних про стан економіки Росії, доступ до якого було закрито невдовзі після повномасштабного нападу Росії на Україну. Про це 29 січня написала газета The Financial Times (FT) з посиланням на три обізнані джерела.

Серед засекреченої інформації – відомості про національні резерви в іноземній валюті та показники експорту. Витрати за закритими статтями бюджету зросли на 40% – до $95 млрд (€87 млрд), пише FT. Для порівняння: на довоєнному етапі вони становили $54 млрд (€49 млрд), зазначається далі у публікації. Росіяни перестали публікуватися дані про зовнішню торгівлю РФ.

У Кремлі пояснюють необхідність приховування інформації захистом від санкцій Заходу.

«Нам слід повернутися до належного розкриття інформації – за деякими винятками, – щоб інвестори могли вкладати гроші в цінні папери», – вважає Набіулліна.

За словами трьох співрозмовників FT, непрозорість статистики настільки заплутала економічну картину, що здатність Росії витримувати санкції Заходу здивувала навіть політиків, які мають доступ до засекречених відомостей.

У той же час, як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю FT, «проти Росії ведеться гібридна війна, зокрема економічна».

«Тому в цих умовах цілком природно, що ми засекречуємо ці дані. Всі, кому потрібно знати, всі, хто бере участь у процесі вироблення економічної політики, мають доступ до всього спектру даних, статистики тощо», – переконує Пєсков.

Тим часом, як констатує FT з посиланням на джерело, Путін дистанціювався від своєї економічної команди і консультується лише зі звуженням прихильників жорсткої лінії, які «говорять йому те, що він хоче почути».

Як заявив економіст, професор бізнес-школи IE Business School у Мадриді Максим Миронов у вересні 2022 року у розмові з DW «навіть якщо російська економіка і працює гірше, ніж шість місяців тому, цього недостатньо, щоб завадити Путіну фінансувати війну».

У той же час професор Єльської школи менеджменту Джеффрі Зонненфельд в ефірі британської радіостанції Times Radio висловив думку, що російська економіка зможе «виживати за величезних труднощів протягом двох років» - за умови, що Захід неухильно зберігатиме санкції.

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Теги: війна росія санкції банк

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