Істерики Путіна прекрасні. Втратив він Україну

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Можна вічно дивитися на те, як горить вогонь, як тече вода і як Путін біситься через реверсних покупок газу Україною

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И да, конечно же никто не поставляет физические объемы газа из Европы. И да, конечно же мы берем российский газ, который идет по транзитной трубе.

Но это же и есть самое прекрасное - мы покупаем российский газ и при этом у Путина нет никакой возможности используя этот факт давить на Украину. Вот и беситься сказочный персонаж, но ничего поделать не может.

Да, мы поставили какую-то мини трубу на границе со Словакией и гоняем там по кругу газ, имитируя транзит. Чтобы Газпром не смог выставить юридических претензий. Все гениальное просто. И это тоже бесит Путина. Потому что все юридически безупречно.

Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина. И в этот момент мы не могли заключать контракты с Газпромом. Продавцом газа, по документам, должен был быть кто угодно, но не Газпром. Мы не могли платить ему за газ. Потому что Газпром брал бы деньги, говорил бы, что это в счет долга и не поставлял бы газ. И это во время войны, на секундочку. И сейчас важна энергетическая независимость от Газпрома, а тогда это было на порядок важнее.

И да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевое и не у Газпрома. Когда Бойко и граф Дракула-Медведчук приехали в Москву им предложили газ по 240 долларов. Покупать этот газ на российской границе. В то время как на бирже в Европе цена уже 180, а некоторые банки прогнозируют падение цены до 140. И это на границе с Россией, когда Нафтогаз бы не получал дополнительные деньги за формальный транзит этого газа до Европы. Сказочной красоты предложение.

Истерики Путина прекрасны. Потерял он Украину. Не его, вот он и бесится..

Джерело: блог Сергія Фурси

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