Сьогодні майже на всій території України дощитиме



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У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ, температура повітря вдень до +13 градусів

Дощ не очікується лише на півдні країни

У вівторок, 30 березня, в Україні синоптики прогнозують дощ практично на всій території. Температура повітря в країні підвищиться до +22 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що дощ не очікують лише на півдні країни. На півночі синоптики прогнозують 13...15 градусів вдень, а вночі 7...9. На заході температура повітря підвищиться до 13...16 градусів, а вночі до 8...10. На сході вдень очікується 17...19 градусів тепла, а вночі 8...10. На півдні синоптики прогнозують 20...22 градусів, а вночі 9...11. У центральних областях країни очікується вдень 18...20 градусів, а вночі 8...10.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться до 11...13 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього робочого тижня (29 квітня - 3 травня) триватимуть дощі, місцями - з грозами.