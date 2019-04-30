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    Виставку про українців, які пройшли нацистські концтабори, покажуть у Вінниці

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    Виставку про українців, які пройшли нацистські концтабори, покажуть у Вінниці

    Виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори»

    Виставку Українського інституту національної пам’яті «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори» відкриють 8 травня у холі будівлі Вінницької ОДА. Приурочено експозицію до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Як зазначають організатори експозиції, вихідці з України були і в Аушвіці, і в Бухенвальді, і в Дахау, і в Равенсбрюку, в інших концтаборах нацистської Німеччини. Вони розчинилися в морі інших національних груп: «росіян» (громадян СРСР), «поляків», «угорців», «румунів».

    «Через те, що Україна не була незалежною, ми не знаємо, скільки наших співвітчизників пройшли нацистські «млини смерті». Але український вимір концтаборів ілюструють долі українських в’язнів», - йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

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    З нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Вінниці відбудеться й низка інших традиційних заходів. Зокрема, за інформацією ОДА, 8 травня на площі Європейській із 20 по 22 годину проходитиме акція «Перша хвилина миру».

    Вранці 9 травня у храмах області відбудуться заупокійні богослужіння за жертвами Другої світової війни. Керівники області та міста зустрічатимуться із ветеранами. Об 11-й годині відбудеться мітинг-реквієм біля Меморіалу Слави. А із 13-ї години біля водограю у Центральному парку та на проспекті Космонавтів розпочнуться концертні програми «Пісні, обпалені війною».

    Джерело: naparise.com

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