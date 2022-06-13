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  3. Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст
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    Новини

    Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст

    Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст
    фото з відкритих джерел

    Щодо Грузії питання лишається відкритим

    Схоже, що Україна та Молдова отримають статус кандидатів у члени ЄС з умовами. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня»,– написав Йозвяк.

    Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

    До слова, президент Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата посилить увесь ЄС.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія Молдова війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст