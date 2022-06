Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст

Схоже, що Україна та Молдова отримають статус кандидатів у члени ЄС з умовами. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

«Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня»,– написав Йозвяк.

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for but still question marks about . decision on Fri & member states to give final verdict nxt week