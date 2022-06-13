Україна та Молдова можуть отримати статус кандидатів у ЄС з умовами – журналіст
Щодо Грузії питання лишається відкритим
Схоже, що Україна та Молдова отримають статус кандидатів у члени ЄС з умовами. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.
«Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня»,– написав Йозвяк.
European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for but still question marks about . decision on Fri & member states to give final verdict nxt week— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022
Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.
До слова, президент Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата посилить увесь ЄС.
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