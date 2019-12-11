Міфи про борги України: все що ви хотіли дізнатися, але боялися запитати

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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В Україні люблять теорії змови. І українці щедро їх генерують. Іноді навіть діляться з іншими

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Вот недавно прилетал личный адвокат Трампа, Джулиани, которому удалось взять с собой немного. Но большая часть теорий заговора все-таки местного разлива и для местного потребления. Возникают они в связи с производственной необходимостью одних, генерировать негатив против своих противников, и низким уровнем финансовой грамотности других. Поэтому просто необходимо внести ясность в эту ситуацию.

Во-первых, долг это нормально. У всех стран мира, за очень очень редким исключением, есть долги. Причем у богатых стран их немало, а иногда еще и очень много. В российских краях очень любят рассказывать о пирамиде гос долга США, например. Пирамида это чепуха, но как минимум это дает понимание того, что в США есть внешний долг. Как и в Японии. И в Германии. И даже в Швейцарии. Это рыночный долг, который покупают инвестиционные фонды, инвестирующие деньги, в том числе, и граждан этих стран. Таким образом, если страна берет в долг, то это нормально. Более того, абсолютно нормально, что страна отдает старый долг привлекая новый долг. Никто не погашает долг деньгами налогоплательщиков. Долг рефинансируется. Поэтому не слушайте тех, кто говорит, что Украина треть бюджет тратит на обслуживание долга. Это не корректно. Украина тратить на погашение долга и выплату процентов сумму, эквивалентную трети гос бюджета. Это правда. Но большую часть этой суммы мы занимаем, чтобы выплатить старый долг. И это абсолютно обычная практика, которую исповедуют все развитые страны мира. И только проценты по долгу выплачиваются из гос бюджета.

И так, какие ключевые мифы о гос долге мы слышим в последнее время?

Первый – пирамида ОВГЗ. Очень популярный миф. Усиливается эффект еще и тем, что совсем недалеко от нас, и относительно недавно, в России в 1998 году построили долговую пирамиду из внутреннего государственного долга и она действительно рухнула, приведя к дефолту. Есть ли в Украине пирамида гос долга – нет. Это чепуха. И сейчас подробно о том, почему это чепуха. Но сначала, о том, откуда появился этот миф? В этом году к внутреннему рынку гос долга оказалось повышенное внимание, потому что мы стали свидетелями укрепления гривны. И одним из основных триггеров этого укрепления стали иностранцы, которые покупали гривневый внутренний долг. А для этого продавали свои доллары. Что внесло изначальный дисбаланс на валютный рынок Украины. Ну а дальше - все побежали, и я побежал, как это часто бывает у нас. В итоге гривна укрепляется. И это замечают все. Ведь нет для украинца более любимой темы, чем курс гривны, чтобы он не делал, падал или рос.

Итак. Что есть фактами. То, что на внутреннем рынке появились иностранцы, которые принесли сюда почти 4 млрд долларов. Является ли это преступлением? Нет, более того, это норма для страны мира. Отсутствие иностранцев есть проблема. Говорит ли это о том, что кто-то строит какую-то пирамиду? Нет.

Вернувшись к опыту вспомним, какие три основные признаки долговый пирамиды на примере России. Это: постоянно растущая долговая нагрузка государства в связи с неконтролируемым дефицитом бюджета, постоянно растущая стоимость привлечения ресурсов и снижение сроков привлечения средств. Короче говоря, когда строят пирамиду, инвесторы, профессиональные участники рынка это видят и чувствуют кровь, чувствуют риск. И правительству, если оно строит пирамиду, приходится постоянно увеличивать привлекательность своего долга, играя на жадности инвесторов. Повышая доходность с каждым аукционов. И, соответственно, снижая сроки привлечения, потому что надолго деньги уже никто не дает.

Что мы видим в Украине? Есть ли у нас постоянный рост долговой нагрузки государства в результате неконтролируемого дефицита бюджета? Нет, все с точностью до наоборот. Благодаря сотрудничеству с МВФ у нас контролируемый дефицит бюджета. МВФ не дает тратить больше, чем мы зарабатываем. Стоит жестким надсмотрщиком над головой и бьет власть по рукам, когда у них возникает желание потратить больше. В результате, долговая нагрузка, которая характеризуется один показателем – отношение гос долга к ВВП, постоянно снижается. И если мы в 2017 году имели показатель отношение гос долга к ВВП на уровне 80%, то сейчас это – 52%. Т е украинская долговая нагрузка сократилась на треть. Не похоже на пирамиду, правда.

Доходность размещения украинского долга постоянно снижается. Т е с каждым разом Минфин занимает все дешевле и дешевле. В результате, если мы начинали год с доходности порядка 18%, то сейчас это уже 11,7%. Радикальное, кардинальное снижение стоимости привлечения денег. Не похоже, что строится пирамида и растет риск, правда. И да, такое радикальное снижение доходности стало возможным благодаря спросу со стороны внешних игроков. Именно поэтому стране и нужны иностранные инвестиции, кстати. Минфин стал занимать на треть дешевле только за этот год, т е затраты налогоплательщиков на обслуживание долга существенно падают. Ну совсем не пирамида.

И сроки. Иностранцы в Украине хотят длинные бумаги. Наиболее успешные аукционы – это 4 и 5 лет. А значит профессиональные игроки, те самые спекулянты, не видят угроз пирамиды. И не боятся заходить в гривневый инструмент на 5 лет, ожидая еще более длинные, 7-ми летние бумаги.

В итоге, три из трех признаков пирамиды не работают. Но люди упорно продолжают повторять как попугаи, о пирамиде гос долга.

Объем ОВГЗ действительно вырос. В абсолютных показателях. Но это не значит, что у нас неконтролируемо растет долг. Надо понимать, что у правительства есть разные источники занимать средства. И в этом году Минфин просто отдает предпочтение внутреннему рынку, не привлекая на внешнем. Вот и все. Произошло замещение. И это выгодно для правительства, ведь тут повторяется та же история, что и с валютными кредитами населения, когда люди брали кредиты при долларе по 5 или по 8. Минфин может занимать в долларах и на внешнем рынке или в гривне на внутреннем. Мы Украина и для нас безопаснее брать в гривне. Потому что доходы то гривневые. Как и зарплаты тех, кто думает, какой кредит брать. И гораздо безопаснее для страны иметь гривневый долг. Ведь в случае глобального кризиса, девальвации и т д, это защищает нас. И если сам объем долга контролируемый, если долговая нагрузка снижается, а у нас она снижается, то рост гривневых заимствований является позитивом для экономики и финансовой устойчивости страны.

Могут ли иностранцы обвалить курс гривны, когда будут убегать? Во-первых, почему они должны убегать? Важно понимать, что иностранные инвесторы всегда и везде присутствуют на долговых рынках. И они не убегают, они зарабатывают деньги. И если в мировой экономике все в порядке, т и иностранные инвесторы останутся на внутреннем рынке Украины. Да даже если они будут постепенно выходить, получая деньги от погашения, то это будет длительный растянутый во-времени процесс. Никакого обвала такой выход не вызывает. Резкое желание продать и убежать у иностранных инвесторов может возникнуть, если правительство начнет творить глупости, принимать деструктивные решения. И тогда присутствие иностранцев есть своеобразная «защита от дурака». И это не есть плохо. Более того, если вдруг вот сейчас мы бы потеряли сотрудничество с МВФ решим, что Коломойский стране важнее, к примеру, то у иностранцев действительно появилась бы желание сбежать. Но правда в том, что у них бы не было возможности. Особенно украинского рынка облигаций в том, что основной объем сделок тут проходит на первичном рынке, т е Минфин продает облигации покупателям, в том числе и иностранцам. Но реши иностранцы все массово сбросить свои облигации, то у них бы никто не стал их покупать. Просто нет такого спроса со стороны украинских банков. Так что тут скорее можно говорить о ловушке, в которую попали наши иностранные покупатели.

И да, если грянет новый мировой кризис, то эти иностранцы будут убегать. И это окажет давление на гривну. Но право слово, не должны же мы жить в своем отдельном загоне и не общаться с внешним миром, опасаясь, что не справимся с новинками. Нельзя оставаться в средневековье боясь, что мир слишком сложен для нас. Более того, если случится этот самый мировой кризис, то иностранцы в облигациях будут нашей не самой большой проблемой, бьющей по гривне. Тем более, что опять же, продать им свои бумаги будет некому и если и появятся покупатели, то они будут делать это с огромным дисконтом. И тут 4 млрд долларов, которые зашло, превратятся в 400 млн долларов, которые выходят. Не проблема космического масштаба. И не самая большая наша проблема в условиях нового глобального кризиса, который в любом случае очень больно ударит по Украине.

Часто можно услышать, что правительство берет дорогой долг по ОВГЗ вместо того, чтобы взять кредит у МВФ. Это манипуляция. Просто потому, что деньги МВФ не могут заменить привлечение долга правительством, в том числе через ОВГЗ. Средства МВФ идут в резервы Национального Банка, там хранятся, после чего идут назад в МВФ. Все. Более того, кредит МВФ нужен для того, чтобы нам доверяли другие инвесторы, в том числе те, кто покупает ОВГЗ. Которые, надо напомнить, призваны помочь в двух целях – рефинансирование долгов и покрытие дефицита бюджета.

Второй миф касается уже украинских еврооблигаций. И говорит он о том, что американский фонд Franklin Templeton покупал украинские еврооблигации для Семьи Януковича. И этот миф мы даже пытаемся выставлять на продажу, продавая его Джулиани. Трудно правда представить, как он сможет озвучить подобное в США, но будет любопытно. И этот миф очень показательный. Он иллюстрирует, как рождаются теории заговора. Когда человек, не понимая чего-то, пытается объяснить происходящие процессы исходя из своих скудных знаний. Как зарождались первые религии, ведь человек не знал, что такое звезды по имени Солнце и не мог знать еще о гравитации, например, поэтому и считал, что это по небосводу ездить большой дядька на колеснице. Вот так и украинцы, живущие в рамках коррупционной системы, не могут понять, как работает мировая финансовая система, насколько этика и репутация там важнее, чем среди украинского чиновничья. Вот и ходят по кругу украинских политиков рассказы о страшной коррупции, при этом, без единого доказательства.

Нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что Янукович покупал украинские еврооблигации через американский Фонд. Более того, даже трудно представить, как человек, переплавляющий деньги КАМАЗами, мог бы доехать с ними до Сан-Франциско. Более того, люди которые это повторяют, даже не представляют себе, как работает этот Фонд и не догадываются, что это было бы невозможно даже при большом желании, ведь у Templeton нет специального Фонда, который бы покупал именно украинские еврооблигации. А сами деньги никогда бы не попали Фонду под управление, ведь не прошли бы сито проверок.

Но людям все это не важно. Они не знают и не хотят этого знать. Но откуда возник этот миф? Его источником послужил визит Арбузова и Ко в офис фонда в далеком 2013 году. Почему они туда поехали? Люди, не знакомые с тем, как работает рынок еврооблигаций, считают, чтобы дать денег. А суть как раз наоборот – они не хотели денег. Давайте вернемся в 2013 год. Вроде все хорошо. Тарифы низкие, доллар стабильный. Но именно это и душит, дефицит бюджета, из-за необходимости обеспечивать этот самый дешевый газ, огромен, его нужно покрывать где-то. А на искусственное удержание доллара по 8 потрачены почти все резервы. Надо что-то делать. Есть МВФ – но он требует реформ, а это как раз отказ от доллара по 8 и дешевых тарифов. На это Янукович почти не может. Как рассказывают люди из МВФ, люди Януковича даже обещали откатить им треть транша. И, наверное, очень удивились, когда их послали. Остается выпуск еврооблигаций. Но тут нужны покупатели. А кто в тот момент был крупнейшим держателем украинского долга? Правильно, Templeton. Убедишь его купить новый выпуск, купят и остальные. Это якорный инвестор. И встречи с инвесторами вообще нормальная практика. Почти каждую неделю в Украине гостят Фонды, которые сверяют часы, встречаются с чиновниками и т д. Но тут крупнейший держатель и поэтому едут к нему. Безрезультатно, как видим. Выпуск так и не был осуществлен. И от безысходности Янукович тогда побежал к Путину, взял первый транш на 3 млрд долларов из 15 и очень скоро оказался в Ростове. И брал он эти деньги и соответственно принимал на себя обязательства не от хорошей жизни или от любви к Путину. А потому что очень деньги были нужны, пенсии нечем платить было.

И вот на основе этой истории появляется дикий миф о том, что украинские коррупционеры пришли в один из крупнейших Фондов мира, у которого под управлением порядка 800 млрд долларов, пользующегося безупречной репутацией, и попросили купить на их деньги немного Украины. И очень хочется, чтобы этот слух Джулиани озвучил в информационном пространстве США. Очень будем ждать.

Джерело: блог Сергія Фурси

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