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    Думки вголос

    Нам нікуди дівати кошти? Чому Україна хоче проводити Олімпіаду з Білоруссю

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Нам нікуди дівати кошти? Чому Україна хоче проводити Олімпіаду з Білоруссю

    Олімпіада - це збитковий проект. Олімпіади ніколи не окупаються

    Мовою оригіналу

    А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение 100 млрд долларов у России. Ну чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса.

    И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит, будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду. Только ноги сейчас надо высушить, после февральского ливня, и сразу думать над проведением зимней Олимпиады.

    Олимпиада – это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после олимпиады будут никому не нужны.

    Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю олимпиаду в Карпатах. Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада – это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?

    Олимпиада – это дорого и глупо. Затраты на проведение олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой, и при этом никогда не окупают себя. Никогда. Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг. Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта. Глубокий кризис в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов. Или наш собственный опыт с Евро-2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но некому не нужный, ничего не намекает?

    Олимпиада в Рио стоила 20 млрд долларов. В Сочи – вообще страшную сумму – более 51 млрд долларов. Самая дешевая Олимпиада последних лет – в Ванкувере. Затраты канадцев составили всего 7,6 млрд долларов, но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом, большинство олимпийских объектов после этого просто простаивают, т.е. нет никакого эффекта от таких инвестиций. Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анжелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами.

    Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады потом, в процессе, существенно увеличивается. В Бразилии, например, с 14 млрд долларов до 20 млрд долларов, в Сочи – в пять раз, и даже в Канаде – более чем в три раза. Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза.

    Для кого же это хорошо? Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты. Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле. Т.е. большая часть инвестиций придётся на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате, Коломойский и чиновники-коррупционеры, вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады.

    И да, батька любит играть в хоккей, батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет. У Батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет. Или мы хотим подаваться вместе с Батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. Это хорошо, конечно, но сейчас эти олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать?

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Олімпійські ігри (Олімпіада) корупція в Україні Олександр Лукашенко
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