У РНБО оцінили небезпеки поглинання Росією Білорусі



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Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

«Ми отримаємо додатковий головний біль довжиною 1086 км», - генерал Кривонос

Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос оцінив небезпеку поглинання Росією Білорусі.

В інтерв’ю «Главкому» генерал прокоментував навчання у небі Білорусі російської стратегічної авіації з умовними ударами по об’єктах України.

Він зазначив, що питання, чи розглядаємо ми територію Білорусі як плацдарм для агресії, досить слизьке.

«Питання достатньо слизьке, але спробую відповісти. Якщо їхні інтеграційні процеси відбуватимуться в інтересах РФ, то ми отримаємо додатковий головний біль довжиною 1086 км. Є багато прогнозів того, яким чином ці інтеграційні процеси триватимуть далі. Всі варіанти опрацьовуються і про всі ці загрози керівництво держави знає», - зазначив генерал.

Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО