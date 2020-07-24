Призначення Луческу головним тренером «Динамо»: Суркіс знову обрав найгірший варіант

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Ігор Суркіс шокував Київ і Україну призначенням Мірчі Луческу

Де тепер Луческу будуть знаходити нових бразильців?

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Если дать Суркису один плохой вариант и 100 хороших, то он всегда выберет наихудший. Как он только в казино играет. Или поэтому у Динамо и денег больше нет, потому что также он и в казино играет.

Хотя, с другой стороны, теперь федерация футбола уже не под суркисом, а под Ахметовым, а значит Луческу надо просто говорить тоже самое, что он говорил всегда.

Вот только вопрос, где они ему теперь столько бразильцев наберут. Разве что смена главы НБУ поможет. Или с Приватом, или с дешевыми кредитами для отечественного бизнеса. Надо же бизнесу получать дешевые кредиты от гос банков, чтобы Луческу были деньги тратить их на бразильцев...

Джерело: блог Сергія Фурси

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