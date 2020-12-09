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    Думки вголос

    Скільки людських життів коштує 1% рейтингу президента Зеленського?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Скільки людських життів коштує 1% рейтингу президента Зеленського?

    Україна запізнилася з локдауном. Тому що немає грошей через дії влади, які призвели до заморожування співпраці з МВФ

    Мовою оригіналу

    Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение карантинных мер на новогодне-рождественский период

    Украина: Давайте вже після свят

    Т е в Германии понимают, как опасны масштабные празднования в период эпидемии. В Украине понимают, что людям не понравится, если их на Рождество заставят сидеть дома и они будут недовольны и рейтинг упадет. Вот вам и вся разница.

    Церкви, домашние застолья – это зоны повышенного риска. Наибольшего риска распространения вируса. И вот в Украине решают, что надо всем успеть сходить в церковь. Надо всем собраться большими семьями, съехавшись иногда не только из разных районов города, но даже из разных городов. А потом уже начинать бороться с вирусом. Типичный украинский компромисс. Теперь компромисс с коронавирусом.

    Ключевой вопрос – сколько это будет стоить? В жизнях людей. Сколько людей умрет ради того, что рейтинг президента не упал? Сколько человеческих жизней стоит 1% рейтинга президента? 100 человек? 200 человек?

    Ведь не собрались эксперты-имунологи. И не решили, что надо после 8-го января делать локдаун. Нет, собрались другие люди. Которые знают толк в новогодний елках. И застольях. И решили. професионально и компетентно решили.

    Украина опоздала с локдауном. Потому что нет денег. Денег нет из-за действий власти, которые привели к замораживанию сотрудничества с МВФ. И поэтому у нас не было локдауна в ноябре. И люди умирали. Просто потому, что кому-то не нравится НАБУ. Просто потому, что кому-то не нравится заполнять электронные декларации. В итоге украинская власть атаковала антикоррупционную инфраструктуру и разрушила сотрудничество с МВФ. В итоге в бюджете дыра.

    Украина затягивала с локдауном в декабре. Тут и денег нет. Пока что. И для экономики худшим вариантом было бы закрытие в последнюю неделю декабря. Это неделя активных покупок. И это можно объяснить. По крайней мере оправданием тут было «нанести как можно меньший ущерб экономике».

    Но то, что локдауна не будет первую неделю января, а вирус в этот момент будет ускорено распространяться, не имеет никаких экономических обоснований. Наоборот, первые 10 дней января, это период наименьшей деловой активности в стране. Именно в этот момент ущерб для экономики был бы наименьший.

    Но у нас праздники. Традиции. Святое. Человеческая жизнь не свята, а пьянки-гулянки – святое. Никак нельзя один год пропустить.

    Как четко говорят немцы, чем дольше вы затягиваете с локдауном, тем на дольше вам его потом надо вводить.

    Таким образом, в результате традиционных пьянок, которые никак нельзя запретить, экономику придется дольше держать закрытой. И теперь «після свят» будет стоить не только больших человеческих жизней, но и чьего-то бизнеса. Для которого неделя другая локдауна может быть критической.

    Приоритеты ясны. Это немцы пусть учатся и работают. А у нас «після свят» Для нас приоритет другой. Рейтинг.

    А давайте вже після свят. И реформы. И с вирусом бороться. И коррупционеров увольнять. Все потом. А пока у нас «йолки». Святое.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ НАБУ Ангела Меркель рейтинг Володимир Зеленський коронавірус
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