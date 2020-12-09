Кличко розповів, чи буде в Києві масове тестування на коронавірус

Кличко не бачить можливостей для проведення масового тестування на коронавірус

Провести масове тестування на коронавірус буде нелегко, адже зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Як нещодавно заявив прем’єр-міністр, уряд готує проект масового тестування. Його, нібито, хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25-30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз – майже нереально. По-перше: у нас немає такої кількості тестів. По-друге: потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що в них працюватимуть. І, на жаль, таких можливостей у держави я на сьогодні не бачу», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України – більше 400 на 100 тисяч населення.

Мер столиці також відповів на запитання щодо можливого масового тестування на коронавірус у Львові. І чи не планує Київ окремо провести таке тестування.

«Наскільки я знаю, поки що масового тестування у Львові не передбачають. Адже згідно з рекомендаціями ВООЗ, аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестування всього населення. Тільки для одного Львова це коштуватиме приблизно 500 мільйонів гривень, не враховуючи вартості організації тестування. Можете уявити скільки на це потрібно коштів столиці, де населення в кілька разів більше? Тому такі речі можна робити в масштабах країни, а не того чи іншого міста. Тоді масове тестування буде виправданим», – зазначив Кличко.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

Проте, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.