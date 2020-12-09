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    В українській армії минулої доби від коронавірусу помер військовослужбовець

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    Наразі до закладів охорони здоров&rsquo;я госпіталізовано 9 осіб - В українській армії минулої доби від коронавірусу помер військовослужбовець
    Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб

    Загалом на коронавірус у ЗСУ хворіє 3120 осіб

    У Збройних Силах України за останню добу корона вірус виявили ще у 111 військовослужбовців.  Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що у ЗСУ зафіксовано 30 летальний випадок, спричинений Covid-19.

    «Зокрема, працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Позитивний результат ПЛР-тестування на Covid-19 був отриманий 25 листопада. Попри проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала. За наявної інформації, хворий мав супутні хронічні захворювання», ─ йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі Медсил інформують, що загалом на коронавірус хворіє 3120 осіб.

    Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи, на ізоляції ─ 527 осіб.

    Як повдіомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 281 особа, летальних випадків – 276, одужало – 14 554 особи, здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 845 343 особи, одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204, проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

    Теги: ЗСУ військові Facebook вірус коронавірус
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