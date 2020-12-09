В українській армії минулої доби від коронавірусу помер військовослужбовець

Загалом на коронавірус у ЗСУ хворіє 3120 осіб

У Збройних Силах України за останню добу корона вірус виявили ще у 111 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що у ЗСУ зафіксовано 30 летальний випадок, спричинений Covid-19.

«Зокрема, працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Позитивний результат ПЛР-тестування на Covid-19 був отриманий 25 листопада. Попри проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала. За наявної інформації, хворий мав супутні хронічні захворювання», ─ йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Медсил інформують, що загалом на коронавірус хворіє 3120 осіб.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи, на ізоляції ─ 527 осіб.

Як повдіомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 281 особа, летальних випадків – 276, одужало – 14 554 особи, здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 845 343 особи, одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204, проведено ПЛР-тестувань – 487 650.