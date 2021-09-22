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    Думки вголос

    Замах на Шефіра. Росіянам потрібен наляканий президент України

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Росіяни хочуть, щоб президент України був наляканим, а не впевненим у собі - Замах на Шефіра. Росіянам потрібен наляканий президент України
    Росіяни хочуть, щоб президент України був наляканим, а не впевненим у собі

    Росіяни люблять здійснювати вбивства на території України

    Мовою оригіналу

    В Украине есть проблема с олигархами. Они подкупают судей. Они подкупают депутатам. Они создают монополии. Они саботируют реформы.

    И многие из них черт знает что творили в 90-х…

    Но в Украине нет практики убивать своих политических оппонентов. Все олигархи давно выросли из этих штанишек. Все хотят спать спокойно. Без каски. И не хотят прятаться от киллеров. Просто из чувства собственного сохранения.

    Поэтому не поверится, что Шефира заказали олигархи. Либо чтобы убить. Либо чтобы напугать президента. Это не те игры, в которые готовы играть украинские олигархи. Они будут покупать, организовывать медиа атаки и договариваться. Но не будут заказывать убийство одного из трех ключевых людей страны. Потому что они хотят договорится с властью. Они привыкли, что они могут это сделать. И эффективность пуль в данном вопросе почти нулевая.

    Я не верю, что это конкуренция в офисе президента. Потому что Шефир, как пишет пресса, уже эту конкуренцию проиграл. И одно дело интриги, другое – пули. Путь от одного до второго очень длинный.

    Это могла бы быть постановка. Эту версию точно будут продвигать оппоненты власти. Что логично. Особенно учитывая сериальный путь и тягу к эффектам. Хотя трудно поверить, что люди, которые снимают кино, пойдут на реальную кровь. Это тоже не стиль. Да, можно делать шоу. Но от шоу до реанимации с пулевыми ранениями – слишком далекий путь. А дельцы остаются дельцами, им очень тяжело стать киллерами.

    Поэтому можно поверить в то, что это русские. Просто потому что русские любят вносить сумятицу в общество. Любят поджигать костры. Поэтому русские любят совершать убийства на территории Украины. А обстрел машины одного из топ-3 чиновников страны, а Шефир де-факто таким был еще летом, очень хорошо подогревает обстановку. Как и может напугать президента. Который русским нужен напуганный, а не уверенный в себе.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Володимир Зеленський президент Сергій Шефір
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    Замах на Шефіра. Росіянам потрібен наляканий президент України