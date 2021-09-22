Венедіктова назвала зброю, з якої обстріляли авто Шефіра

Генеральна прокурорка розповіла про напад на авто першого помічника Зеленського

Генпрокурорка Ірина Венедіктова наразі перебуває на місці обстрілу авто Сергія Шефіра разом зі слідчими. За її інформацією, невстановлені особи із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.

«Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль. Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі – зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. У результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано», – зазначила прокурорка.

Вона додала, що розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

«Інші подробиці та коментарі будуть пізніше, після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації. Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно», – каже Венедіктова.

В Офісі президента вже заявили, що напад на Сергія Шефіра – це «демонстрація протидії політиці, яку направлено на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів».

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

Додамо, що Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.