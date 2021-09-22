Конфліктом Разумкова і Зеленського можуть скористатися інші політичні сили

Заміна Разумкова на Стефанчук, покірного «слугу президента», ніяк не поліпшить роботу Верховної Ради

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Главная проблема Разумкова в том, что он начал борьбу за власть раньше, чем нашел свою политическую нишу, свой привлекательный политический образ. Все места и роли в политическом спектре Украины уже заняты. А оказаться в «яме обиженных» вместе с Богданом, Яценюком, Луценко, Аваковым, Гройсманым, Порошенко-Медведчуком ему не очень хочется.

Положение Разумкова усугубляется тем обстоятельством, что он до начала конфликта с Зеленским не нашел публичных политических сил и СМИ, которые бы его поддерживали.

Пока Разумкову не удалось представить общественному мнению свою борьбу с Зеленским как политический конфликт между Президентом и Парламентом или между честным демократом и коррумпированным авторитарным правителем.

Поэтому Офису президента удалось представить это противостояние как личностный, а не политический конфликт между «возмущенным и благородным» Зеленским и «неблагодарным» Разумковым.

У Разумкова есть свои тайные поклонники из разных фракций Верховной Рады, недовольных цинизмом Офиса президента и наглостью Арахамии, который пытается играть роль «директора парламента», но у него нет открытых сторонников-депутатов. Так, например, в этом конфликте между президентом Зеленским и Головой Верховной Рады Разумковым у последнего нет своего «Арахамии», который бы грубо, неполитическим методами давил бы на противника. А после того как Тищенко дрался с Леросом, на всю страну, в Верховной Раде показал как надо притеснять противников Зеленского становится ясным как будут расправляться с Разумковым.

Если сейчас Офису президента удастся снять верного Разумкову главу секретаря Верховной Рады, то это будет репетицией его свержения с поста спикера украинского парламента.

Разумков и Зеленский – оба спешат окончательно выяснить свои отношения и избавиться от друг друга. Но их конфликтом могут воспользоваться другие политические силы, что опаснее для самоуверенного Зеленского больше, чем для осторожного Разумкова. Ведь замена Разумкова на Стефанчука-покорного «слугу президента» никак не улучшит работу Верховной рады – все решают политики в Офисе президента, а не парламентарии. Поэтому новый спикер Верховной Рады объективно будет, как и предыдущий, тихо переводить стрелки народного недовольства на Офис президента или Кабмин Украины.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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