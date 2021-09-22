  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус
    Думки вголос

    Конфліктом Разумкова і Зеленського можуть скористатися інші політичні сили

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Разумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки - Конфліктом Разумкова і Зеленського можуть скористатися інші політичні сили
    Разумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки

    Заміна Разумкова на Стефанчук, покірного «слугу президента», ніяк не поліпшить роботу Верховної Ради

    Мовою оригіналу

    Главная проблема Разумкова в том, что он начал борьбу за власть раньше, чем нашел свою политическую нишу, свой привлекательный политический образ. Все места и роли в политическом спектре Украины уже заняты. А оказаться в «яме обиженных» вместе с Богданом, Яценюком, Луценко, Аваковым, Гройсманым, Порошенко-Медведчуком ему не очень хочется.

    Положение Разумкова усугубляется тем обстоятельством, что он до начала конфликта с Зеленским не нашел публичных политических сил и СМИ, которые бы его поддерживали.

    Пока Разумкову не удалось представить общественному мнению свою борьбу с Зеленским как политический конфликт между Президентом и Парламентом или между честным демократом и коррумпированным авторитарным правителем.

    Поэтому Офису президента удалось представить это противостояние как личностный, а не политический конфликт между «возмущенным и благородным» Зеленским и «неблагодарным» Разумковым.

    У Разумкова есть свои тайные поклонники из разных фракций Верховной Рады, недовольных цинизмом Офиса президента и наглостью Арахамии, который пытается играть роль «директора парламента», но у него нет открытых сторонников-депутатов. Так, например, в этом конфликте между президентом Зеленским и Головой Верховной Рады Разумковым у последнего нет своего «Арахамии», который бы грубо, неполитическим методами давил бы на противника. А после того как Тищенко дрался с Леросом, на всю страну, в Верховной Раде показал как надо притеснять противников Зеленского становится ясным как будут расправляться с Разумковым.

    Если сейчас Офису президента удастся снять верного Разумкову главу секретаря Верховной Рады, то это будет репетицией его свержения с поста спикера украинского парламента.

    Разумков и Зеленский – оба спешат окончательно выяснить свои отношения и избавиться от друг друга. Но их конфликтом могут воспользоваться другие политические силы, что опаснее для самоуверенного Зеленского больше, чем для осторожного Разумкова. Ведь замена Разумкова на Стефанчука-покорного «слугу президента» никак не улучшит работу Верховной рады – все решают политики в Офисе президента, а не парламентарии. Поэтому новый спикер Верховной Рады объективно будет, как и предыдущий, тихо переводить стрелки народного недовольства на Офис президента или Кабмин Украины.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Дмитро Разумков Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Антон Орехъ
    Антон Орехъ

    Оглядач

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Конфліктом Разумкова і Зеленського можуть скористатися інші політичні сили