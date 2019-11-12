Запровадження ринку землі: чому протестують українські аграрії

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Аграрії виграють, програє Україна. Виграють конкретні люди, а програє все суспільство

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Если реформа настоящая, то против нее обязательно будут протестовать. Это фраза Кахи Бендукидзе, человека, который изменил Грузию. И это всегда работает в Украине. Ведь когда вы меняете что-то, что работает неправильно, всегда есть люди, которые пострадают. Которые выигрывали от того, что система не эффективна и работает неправильно. И это люди будут защищать свои доходы.

Сегодня украинские дороги перекрывают аграрии. Эти евробляхеры от сельского хозяйства. Хитросделанные люди, считающие, что они должны получать выгоду за счет других украинцев. И эти «зубожілі аграріі» выводят на дороги свои комбайны стоимостью по 250 тысяч долларов и требуют оставить все как есть.

Можно ли их понять? Легко. Они получают сверхприбыли. Не только за счет эксплуатации лучших в мире черноземов, где, правда, урожайность в пару раз ниже, чем во Франции, а само их качество деградирует. Но и за счет того, что отжимают собственников паев. Дешевая аренда - это то, что они не хотят терять.

Должно ли государство поддерживать отечественного производителя? Не факт, но давайте предположим, что да. Но даже если должно, то точно не за счет прав других граждан Украины. А именно за продолжение такой практики и выступают сейчас аграрии. Они хотят продолжения ограничения прав собственников паев, потому что не хотят терять свою сверхприбыль. И вряд ли государство тут должно идти им навстречу. Ведь если появится рынок земли - то сразу включаться законы экономики. Начнется рост стоимости земли, он потянет рост стоимости аренды. И многие хитросделанные аграрии окажутся убыточными. И на их место должны будут прийти более эффективные. Аграрии этого боятся. И против этого протестуют. Это протест против развития. Это протест производителей телег против автомобилей.

Вы хотите поддерживать фермеров? Ну ок, тогда дотируйте их напрямую. Объясняйте людям, что вы хотите выделять миллиарды гривен из бюджета вместо дорог и школ на поддержку людей, хорошо зарабатывающих на сельском хозяйстве. Приводите аргументы, что вам надо бороться с ходом истории и сберегать украинское село и людей в этом селе, в то время как рабочих рук не хватает именно в городах. Боритесь с урбанизацией. Помогайте тем, кто плохо работает, поддерживайте их не эффективность. Это все возможно. Но надо всегда понимать, что это деньги налогоплательщиков и объяснять им, почему вы их расходуете именно так.

Если сможете обьяснить - честь вам и хвала. Но не делайте хорошо фермерам прикрываясь популизмом, за счет 7 млн собственников паев. Нельзя ограничивать частную собственность. Если вы это делаете, вы уже прошли путь от либералов к социалистам, но примите тогда и тот факт, что в мире просто нет успешных стран, где не чтят святость частной собственности. Примите бедность тогда и смиритесь с ней.

Государство сейчас поддерживает аграриев ограничением частной собственности. Эта неочевидная поддержка, за которую политики не должны оправдываться. Именно поэтому она для них так удобна. И эта именно та системная неэффективность, которую и должна исправить реформа. Системная проблема, за счет которой аграрии зарабатывают. Системная проблема, которая делает беднее миллионы украинцев.

И именно поэтому аграрии протестуют. Потому что они в выигрыше от того, что система работает не правильно. Аграрии выигрывают, проигрывает Украина. Выигрывают конкретные люди, а проигрывает все общество. Надо ли это изменить, вопрос риторический.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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