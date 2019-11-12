У Раді відкрилося ранкове засідання трансляція



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Розгляд законопроєктів про ринок землі парламентарі вирішили перенести на 13 листопада

Сьогодні планується розглянути, зокрема, законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

У Верховній Раді у вівторок, 12 листопада, відкрилося чергове пленарне засідання.

Згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі розглянуть проекти постанов: «Про зміну у складі Ради Національного банку України», «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ірини Луценко» та «Про проведення парламентських слухань на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».

Також планується розглянути у першому читанні ряд законопроєктів, серед яких:

- Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)», № 2189;

- Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», № 2233 та альтернативні №№2233-1, 2233-2, 2233-4;

- Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості» №2047 та альтернативні №№2047-1, 2047-д;

- Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» №2172.

До порядку денного планується включити два законопроекти, що стосуються видобутку бурштину.

Згідно з порядком денним, ряд законопроектів планується розглянути у другому читанні, зокрема: «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів», №1152-1;

«Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України», №2161 і два проекти законів щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.

Нагадаємо, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада на Погоджувальній раді прем'єр Олексій Гончарук попросив депутатів прийняти чотири законопроєкти для запуску ринку землі.

Зазначимо, що 11 листопада,на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів