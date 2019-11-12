І ОПЗЖ, і «Слуги народу»... Чумак розказав «рєшали» з яких партій, крутяться навколо Генпрокуратури



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Віктор Чумак впевнений, що у Генпрокуратуру потрібно привести інших людей

«Нічого не продається. Заносити немає кому. «Рєшать» немає з ким», - таку задачу ставить нове керівництво ГПУ перед собою

Заступник генпрокурора, військовий прокурор Віктор Чумак розказав в інтерв’ю «Главкому», що «рєшали», які крутяться навколо Генпрокуратури належать і до ОПЗЖ, і до «Слуг народу», і взагалі до всіх партій, які є в Україні.

За словами Чумака, головна проблема у тому, що у Генпрокуратурі «зараз немає з ким вирішувати».

«Навколо прокуратури завжди вертілося стільки таких «рєшал» – відкрити справу, закрити справу, занести, винести – а тут немає з ким «порішати»… От через це на нас усі й тиснуть. Через це всі кричать: Рябошапка поганий, Чумак поганий, Трепак поганий», - говорить заступник генпрокурора.

Чумак впевнений: для того, щоб почали працювати «хороші закони і інституції, які держава Україна будувала протягом 28 років», потрібно привести в ці інституції інших людей.

«У нових людей повинна бути мотивація, стабільний соціальний пакет, професійні знання. Вони повинні відчувати себе захищеними, але у них повинна бути й величезна відповідальність, в першу чергу – перед суспільством. Ми таких людей шукаємо», - каже військовий прокурор.

При цьому Чумак зауважує, що ці люди повинні «точно знати, що в кабінет Рябошапки ніхто нічого не заносить, в кабінет Чумака ніхто нічого не заносить».

«Головне, щоб вони знали і бачили, що справи не продаються, не зливаються, ніхто не тисне, політики не дзвонять», - наголошує Чумак.

Заступник генпрокурора впевнений, що порядних професіоналів можна знайти «у середній ланці Генпрокуратури, то там нормальні люди, «пахарі».

«Якщо їх зараз підтягнути, дати високу зарплату, високий ступінь соціальної відповідальності, вони будуть нормально працювати», - вірить Чумак.

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