«Слуга народу» проведе окреме засідання фракції щодо закону про землю



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Фракція «Слуга народу» 13 листопада проведе окреме засідання щодо закону про землю Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Арахамія прогнозує, що розгляд закону про землю займе весь день

Фракція «Слуга народу» у середу, 13 листопада, проведе окреме засідання щодо закону про землю.

Про це у понеділок ввечері після засідання фракції повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Завтра (12 листопада, ред) з порядку денного закон про землю, можливо, зняли. Бо завтра 11 чи 12 важливих законопроектів. У зв’язку з цим, мабуть, і перенесли. Розгляд закону про землю займе весь день. Про землю в нас буде окреме засідання фракції, думаю, післязавтра (13 листопада»), — сказав Арахамія.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада перенесла розгляд законопроєкту №2178 про запуск ринку землі в першому читанні з 12 листопада на 13 листопада.