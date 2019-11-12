«Слуга народу» проведе окреме засідання фракції щодо закону про землю
Арахамія прогнозує, що розгляд закону про землю займе весь день
Фракція «Слуга народу» у середу, 13 листопада, проведе окреме засідання щодо закону про землю.
Про це у понеділок ввечері після засідання фракції повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.
«Завтра (12 листопада, ред) з порядку денного закон про землю, можливо, зняли. Бо завтра 11 чи 12 важливих законопроектів. У зв’язку з цим, мабуть, і перенесли. Розгляд закону про землю займе весь день. Про землю в нас буде окреме засідання фракції, думаю, післязавтра (13 листопада»), — сказав Арахамія.
Раніше стало відомо, що Верховна Рада перенесла розгляд законопроєкту №2178 про запуск ринку землі в першому читанні з 12 листопада на 13 листопада.
Як повідомлялось, українців 12 листопада кличуть під Раду на акцію проти продажу землі.
Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.
Також 11 листопада на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.