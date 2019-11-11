Земля в ілюмінаторі Зеленського

Зеленський звинуватив старих політиків, що виступають проти ринку землі, в лобіюванні чиїхось інтересів та порівняв Україну з Таджикистан та Конго, де досі діють обмеження щодо продажу землі

Президент очолив хрестовий похід за розпродаж чорноземів. Залишилось долучити до нього хоча б свою рідну партію

Новий пленарний тиждень розпочався з протестів. Цього разу їх влаштували аграрії. Вони виступили проти відкриття продажу землі. Протестувальники вийшли на головні магістралі країни у 13 регіонах. На завтра протести заплановані вже під Верховною Радою.

Та нинішню владу цим не налякаєш. Сьогодні ж прем’єр-міністр Олексій Гончарук з’явився на погоджувальній раді у парламенті і закликав парламент прийняти кілька допоміжних законопроєктів, що регулюють земельні відносини. Основний же законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» № 2178 планується розглянути вже завтра - у вівторок, 12 листопада. Саме цей документ і має запустити ринок землі. Треба зазначити, що на додаток до нього йдуть десять альтернативних законопроєктів. Напередодні їхнього розгляду у першому читанні було заплановане засідання фракції «Слуга народу», де очікувалась неабияка дискусія з цього приводу.

Нова владна команда, яка спочатку оголосила себе лібертаріанцями, з самого початку не приховувала намірів якомога скоріше зробити землю товаром. Президент Володимир Зеленський вимагав скасувати земельний мораторій, що продовжується роками, вже до 1 грудня. І враховуючи резонанс навколо цієї теми, заздалегідь «підстелив соломку». На фоні останніх комунікаційних провалів на Банковій згадали, що найбільш ефективними є прямі звернення голови держави до народу і записали відеоролик.

В ньому Зеленський звинуватив старих політиків, що виступають проти ринку землі, в лобіюванні чиїхось інтересів та порівняв Україну з такими державами як Таджикистан та Конго, де досі діють обмеження щодо продажу землі. Але головне – він пообіцяв між першим та другим читанням законопроєкту внести правки, які унеможливлять продаж землі іноземцям. І це не все – іноземці і компанії, які мають них серед засновників, отримають право купувати українські земельні ділянки, тільки якщо на це буде дана згода народу на всеукраїнському референдумі. Раніше прем’єр Гончарук заявляв, що продаж землі іноземцям буде відкладений до 2024 року, проте ця заборона не буде стосуватись тих іноземних громадян, які більше трьох років працюють на українській землі і сплачують податки в український бюджет. Але, як бачимо, «ландшафти змінюються на ходу».

Референдуми – це давня передвиборча «фішка» ЗеКоманди, яка має демонструвати, що влада дослухається до думки громадян. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков навіть анонсував прийняття цілого пакету «законів про народовладдя». Але в земельному питанні цей козир досі чомусь не витягався. Навіть на вимогу таких запеклих противників ринку землі, як Юлія Тимошенко. Коли Зеленський говорить про «старих політиків», вочевидь, він має на увазі насамперед лідерку «Батьківщини», яка невтомно критикує ідею продажу землі. І пропозиція провести референдум стосовно земельного питання належала саме їй, щоправда, не в такому усіченому вигляді (лише щодо права купувати ділянки іноземцям). Власне, і на погоджувальній раді в понеділок Тимошенко активніше за всіх вимагала зняти з розгляду земельні законопроєкти: «Якщо завтра хоча б в першому читанні буде проголосовано цей законопроєкт, це означатиме, що з молотка на розпродаж піде 72% території України. В одні руки можна буде віддати 210 тис. га землі, в тому числі, за участю іноземців. Іншими словами, кілька міжнародних корпорацій зможуть володіти Україною».

І ось саме після цих алармістських заяв з’являється Зеленський зі своїм «заспокійливим» зверненням.

У Юлії Володимирівни в цьому питанні можуть знайтись цікаві союзники – так про своє неприйняття відкриття ринку землі вже висловлювався олігарх Ігор Коломойський, який контролює цілу групу депутатів в президентській фракції. Автор телеграм-каналу «Темний лицар», ведення якого приписують близькому до олігарха депутату-бунтівнику зі «Слуги народу» Олександру Дубінському, пише, що під час голосування за земельні законопроекти депутатам набрешуть, що до другого читання внесуть будь-які правки, «докуплять» 19 голосів фракції «Голос» та «заберуть у країни останнє». Власне, Дубінський і не приховував, що не сприймає земельну реформу в нинішньому вигляді і коли роздавав коментарі після з’їзду партії «Слуга народу». Наскільки його позиції розділяють інші «слуги», орієнтовані на Коломойського, – побачимо вже скоро. До речі, позицію Тимошенко на погоджувальній раді підтримав голова групи «За майбутнє» Віктор Бондар. Це депутатську угруповання також вважається близьким до Коломойського і вочевидь не допоможе «Слузі народу» голосами.

Прихильники відкриття ринку землі можуть апелювати, що до цього Україну всіляко схиляли наші міжнародні партнери – зокрема, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку. Ці організації вже розхвалили реформу (навіть без остаточного розуміння, як саме вона буде реалізована) та пообіцяли її фінансову підтримку.

Наразі профільним парламентським комітетом з питань аграрної та земельної політики рекомендовано прийняти за основу один з альтернативних законопроєктів авторства колективу депутатів на чолі з головою комітету Миколою Сольським – №2178-10. Зокрема, проєктом передбачені запобіжники – у власності одного громадянина або юридичної особи не може бути більше 35% земель однієї об’єднаної територіальної громади та більше ніж 0,5% земель сільськогосподарського призначення в країні.

Профільним парламентським комітетом рекомендовано прийняти законопроєкт авторства колективу депутатів на чолі з головою комітету Миколою Сольським

Але, звісно, такі обмеження за бажання будуть долатись через формально непов’язаних осіб. Так само заборона продажу землі іноземцям навряд чи заважатиме їм скупляти ділянки через вітчизняних «зіц-голів». Тому всі пафосні розмови про те, що підступні іноземці, які точать зуби на нашу землю, залишаться з носом, – не більше, ніж намагання хоча б тимчасово заспокоїти незадоволених.

Втім ще слід дочекатись результату внутрішніх дискусій в «Слузі народу». Враховуючи, що інші фракції парламенту відмовляються голосувати за скандальний законопроект, президентській силі треба як ніколи продемонструвати єднання рядів, а воно стає все більшою рідкістю. А таке непопулярне та делікатне питання як земельне може ще більше розсварити «зелену» фракцію.

Павло Вуєць, «Главком»