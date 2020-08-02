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    Думки вголос

    Білорусь і Росія на межі війни: два диктатора втюхують дурку своїм громадянам

    • Матвій Ганапольський

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    Лукашенко і Путін - Білорусь і Росія на межі війни: два диктатора втюхують дурку своїм громадянам
    Лукашенко і Путін

    Путін включається в гру Лукашенка

    Мовою оригіналу

    В истории с задержанными и обвинёнными в подготовке терактов бойцами ЧВК «Вагнера» есть вещи уже понятные, а есть остающиеся непонятными абсолютно.

    Непонятно главное, – даже если белорусская сторона не была в курсе, что через её территорию перемещаются боевики в третьи страны, то как Лукашенко решился на такую недружелюбную, или скажем резче, враждебную акцию против Путина?

    Я не пишу «против России», потому что эти боевики выполняют вполне конкретные путинские, а не российские, хотелки.

    Даже если эти боевики приехали в Беларусь вредить лично Лукашенко с выборами (хотя, не представляю чем они могут навредить), то можно было их задержать и тихо выдворить в Россию. Но нет, Лукашенко устраивает публичную порку Путина, как будто забыв о российских деньгах, нефти, газе и прочих цацках и бонусах, на которых и держался его режим.

    Вы меня простите, но такое ощущение, что боевики приехали разобраться лично с Лукашенко, и «батька» об этом узнал и нашёл подтверждения.

    То, что Лукашенко в страшном гневе, говорит и тот факт, что именно Беларусь, предложила Украине проверить участие вагнеровцев в войне на Донбассе с возможностью их выдачи Киеву, а это уже совсем ни в какие ворота не лезет.

    И вот Москва делает ответный ход, – разыгрывается карта «российских граждан». Игру начал Песков, который еще вчера на голубом глазу заявил, что он (читай Путин) ничего не знают ни о каких частных армиях и ЧВК «Вагнера» им вообще неизвестна.

    В пятницу Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «безосновательном задержании российских граждан». То есть, это просто какие-то обычные граждане, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали злобные белорусы. Как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор». Еще отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.

    Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист – Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.

    Что последует за этим? Давайте я скажу самый жесткий вариант, который мне кажется все более реальным. Он называется «аннексия Беларуси» – свержение «террористического режима Лукашенко» с его арестом. Делать это будут российские войска из расположенных на территории Беларуси военных баз. Выборы будут отменены.

    Это всё будет сделано ради спасения несчастных и ни в чём не виноватых россиян, которые поехали в Минск собирать грибы и копать бульбу.

    Однако, Путин в последний раз даёт шанс Лукашенко сдать назад.

    – Мы надеемся и даже убеждены, – заявляет Песков, – что белорусские коллеги разберутся и отпустят российски граждан. Там же, Песков напоминает о союзнических отношениях между двумя странами.

    Короче говоря, два лидера втюхивают дурку своим гражданам, держа обе страны на грани войны и не сообщая причину.

    В это же время, оппозиционный митинг в Минске собирает порядка 60 тысяч человек, требующих ухода Лукашенко. И несомненно, его возможный проигрыш на выборах – это как проигрыш самого Путина. Безусловно, любому другому президенту Беларуси придётся иметь дело с Москвой по модели армянского лидера Пашиняна, но бог его знает, как оно там будет.

    Поэтому, «лучше б понедельники взять, и отменить!»

    Но можно ли остановить стрелки часов, показывающих приход нового исторического времени.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія вибори Олександр Лукашенко Путін президент
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