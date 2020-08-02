Лукашенко заявив, що в Білорусь збиралися перекинути до 200 найманців



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Лукашенко заявив, що в Білорусь збиралися перекинути до 200 найманців

Бойовики були закинуті в країну з метою дестабілізації ситуації, зазначив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що затримані в республіці 33 найманці є першими з 180-200 осіб. Вони були закинуті в країну з метою дестабілізації ситуації.

Про це він заявив на зустрічі з керівниками КДБ і Слідкому, передає сайт глави держави.

Він зазначив, що допуск до Білорусі російських військовослужбовців дає тільки президент і такого дозволу не було.

«Молодці, що з'ясували, що це перша група. Я прочитав доповідь, це точні дані сьогодні. І спроба там зараз заховати «хвіст» в Росії та сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця», - заявив він.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.